Ученые: Антипаразитарный препарат способность подавлять коронавирус
Согласно выводам ученых, антипаразитарный препарат «Ивермектин», применяемый для лечения как людей, так и животных, показал на клеточных культурах в лабораторных условиях способность быть ингибитором (подавителем) коронавируса. В ходе эксперимента количество коронавируса через 24 часа снизилась на 93 процента, а по истечении 48 часов — на 99,8 процента.
Теперь препарат надо испытать на людях, чтобы понять, способна ли допустимая для человека дозировка справиться с коронавирусом и каковы могут быть побочные эффекты от употребления лекарства.
"Ивермектин" разработан в 1975 году, с начала 1980-х широко используется для лечения вшей, чесотки, розацеа у людей. Препарат одобрен FDA — Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которое де-факто является главным в мире ведомством, одобряющим или не одобряющим то или иное лекарство. Так же «Инвермектин» включен ВОЗ в перечень основных лекарственных средств.
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https://doctor.rambler.ru - Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни
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