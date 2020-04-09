Натуральное средство, которое очистит почки от песка и камней

Мочекаменная болезнь встречается среди разных людей, независимо от возраста и пола. Причиной недуга являются несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни, воздействие неблагоприятных экологических факторов и т. д. Заболевание связано с нарушением обмена веществ, в результате которого в организме начинают накапливаться соли. Если недуг не лечить, то скопление солей может приводить к образованию камней до 10 см.Как правило, мочекаменную болезнь сложно не заметить. Она сопровождается следующими симптомами:- боль в пояснице, в паховой области, низу живота или в половых органах,- частые позывы к мочеиспусканию,- иногда тошнота и рвота.Запущенные формы мочекаменной болезни могут привести к осложнению в виде цистита или пиелонефрита. Поэтому важным является своевременное лечение.Лук является эффективным способом борьбы с мочекаменной болезнью, конечно, наряду с устранением причины недуга. Он не только снимает воспалительные процессы и устраняет боли, но и обладает мочегонным действием и растворяет камни. При этом комплекс полезных микроэлементов, содержащихся в луке, оказывает общеукрепляющее действие на организм в целом.Рецепт из лука от мочекаменной болезниВам потребуется: 40 г мелконарезанного лука, 0,5 л водки.Смесь настаивают в течение 1 недели. Препарат принимают по 1 ч. л. 3 раза в день, запивая водой. Курс лечения — 1–2 недели.