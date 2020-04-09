Натуральное средство, которое очистит почки от песка и камней
Как правило, мочекаменную болезнь сложно не заметить. Она сопровождается следующими симптомами:
- боль в пояснице, в паховой области, низу живота или в половых органах,
- частые позывы к мочеиспусканию,
- иногда тошнота и рвота.
Запущенные формы мочекаменной болезни могут привести к осложнению в виде цистита или пиелонефрита. Поэтому важным является своевременное лечение.
Лук является эффективным способом борьбы с мочекаменной болезнью, конечно, наряду с устранением причины недуга. Он не только снимает воспалительные процессы и устраняет боли, но и обладает мочегонным действием и растворяет камни. При этом комплекс полезных микроэлементов, содержащихся в луке, оказывает общеукрепляющее действие на организм в целом.
Рецепт из лука от мочекаменной болезни
Вам потребуется: 40 г мелконарезанного лука, 0,5 л водки.
Смесь настаивают в течение 1 недели. Препарат принимают по 1 ч. л. 3 раза в день, запивая водой. Курс лечения — 1–2 недели.
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