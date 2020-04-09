Найден подавляющий за двое суток коронавирус препарат

Австралийские ученые выяснили, что антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение коронавируса за двое суток.В лабораторных условиях эксперты проанализировали действие препарата на инфицированные коронавирусом клетки, куда они добавили лекарство спустя два часа после заражения. Как оказалось, благодаря одной дозе препарата спустя сутки количество вирусной РНК снижается на 93%, а через двое суток — более чем на 99%.Крмое того, за время эксперимента ивермектин не оказал токсичного влияния на образцы.Ивермектин может помочь снизить вирусную нагрузку SARS-CoV-2, предотвратить развитие осложнений при заболевании и ограничить передачу инфекции от человека к человеку, сообщают «Известия».Первые случаи заражения коронавирусом появились в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день пик эпидемии в Поднебесной миновал. В России новую инфекцию подхватили 7467 человек. Пик эпидемии прогнозируют в мае