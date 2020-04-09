Красное вино способствует здоровому старению
Однако такая имитация отмечалась только при небольшом количестве ресвератрола. Его увеличение имело противоположный эффект. В связи с этим ученые полагают, что бокал красного вина в день может поддерживать здоровое старение, однако при превышении этой дозы эффект сводится на нет и даже становится негативным.
«Регулярное поступление в организм ресвератрола в низких дозах, например, посредством бокала красного вина, могут быть частью здоровой диеты и полезны как для мужчин, так и для женщин», - рассказывает доктор Генри Байле.
Он также подчеркнул, что больше всего этот эффект почувствуют на себе женщины в постменопаузе.
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