Красное вино способствует здоровому старению

Компонент ресвератрол, встречающийся в красном вине, может имитировать эстроген, запуская работу сиртуинов, белков, известных как антивозрастные. Такие данные были обнаружены учеными из Университетского колледжа Лондона.Однако такая имитация отмечалась только при небольшом количестве ресвератрола. Его увеличение имело противоположный эффект. В связи с этим ученые полагают, что бокал красного вина в день может поддерживать здоровое старение, однако при превышении этой дозы эффект сводится на нет и даже становится негативным.«Регулярное поступление в организм ресвератрола в низких дозах, например, посредством бокала красного вина, могут быть частью здоровой диеты и полезны как для мужчин, так и для женщин», - рассказывает доктор Генри Байле.Он также подчеркнул, что больше всего этот эффект почувствуют на себе женщины в постменопаузе.