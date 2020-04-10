Полезные и вредные продукты для поджелудочной железы

Поджелудочная железа является главным органом, отвечающим за обмен веществ в организме, она вырабатывает гормон инсулин, регулирующий уровень глюкозы в крови, а также пищеварительные ферменты, с помощью которых расщепляются белки, жиры и углеводы.Доказано научно, что наши болезни и наше здоровье действительно во многом зависят от питания, и в наших силах помочь нашему организму сохранить молодость здоровье на долгие годы.Специалисты рассказали о продуктах, полезных и вредных для поджелудочной, пишет health info.Придерживаясь правильного питания, можно предотвратить такие серьезные заболевания поджелудочной железы, как сахарный диабет и панкреатит. Нужно как можно чаще включать в свой рацион продукты, полезные для поджелудочной железы, богатые витаминами A, E, группы B, микроэлементами.Из белковых продуктов полезными для поджелудочной железы считаются нежирное мясо и рыба, птица, белки куриных яиц, нежирный творог, сыр, кисломолочные продукты. Мясо лучше всего готовить отварным или на пару, можно приготовить и паровые котлетки или суфле. Цельное молоко при заболеваниях поджелудочной железы нужно исключить из питания.Из круп самой полезной является гречка, она содержит в себе большинство необходимых для поджелудочной железы витаминов и минеральных веществ. Кроме гречки полезно готовить каши из овсянки, риса, манной крупы. Каши из этих круп можно есть при заболеваниях поджелудочной железы, можно в небольших количествах и не часто есть пшеничную кашу, а вот пшено исключается из питания полностью, так как в этой крупе высокое содержание углеводов, которые плохо усваиваются поджелудочной железой и создают на нее непосильную нагрузку.Для поджелудочной железы необходимы различные овощи, это могут быть морковь, свекла, помидоры, огурцы, капуста брокколи, морская капуста, кабачки, тыква, сладкий болгарский перец, листовая зелень.Чтобы организм не страдал от дефицита витаминов, круглый год нужно есть фрукты и ягоды или сухофрукты. Ешьте персики, абрикосы, вишню, груши, сливу, смородину, крыжовник, землянику, клубнику, черноплодную рябину, арбузы. Эти фрукты и ягоды созревают в разные сроки, поэтому всегда можно что – то купить. А в зимнее время обязательно добавляйте сухофрукты.Льняное, соевое, подсолнечное, оливковое масло в небольших количествах полезны для поджелудочной железы, они богаты витамином Е, относящимся к антиоксидантам, предохраняющим клетки от разрушения и вредного воздействия.Из напитков полезны некрепкий чай, соки, морсы, компоты, настой шиповника, мяты, мелиссы. И также следует пить простую воду, как я уже говорила, лучше талую воду.Что вредно для поджелудочной железыЕсли придерживаться здорового питания, выбирать экологически чистые продукты, не напичканные различными добавками, то можно сохранить здоровье поджелудочной железы. Но если у вас заболевание поджелудочной железы, придется соблюдать диету, для этого нужно знать, что можно, а что нельзя есть. Следует исключить из своего питания следующие продукты:- жирное мясо;- мясные бульоны;- копчености;- маргарин;- консервированные продукты;- майонез;- грибы;- бобовые;- лук и чеснок;- сырые овощи;- редис, редьку, щавель;- виноград;- кофе;- газированные напитки;- сахар;- торты и пирожные;- алкогольные напитки.Что полезно для поджелудочной железыПища должна быть отварной, тушеной или приготовленной на пару, жарить ничего нельзя, это очень плохо для поджелудочной железы. Пища не должны быть ни холодной, ни горячей. Супы лучше всего варить на воде или на овощном бульоне, при обострении панкреатита овощи протирать, а крупы хорошо разваривать. Можно заправить суп небольшим количеством сливочного масла.Хлеб можно есть белый, но вчерашней выпечки. Во время обострения болезни из фруктов можно есть печеные яблоки. Сырые фрукты и свежие соки на время нужно исключить из рациона, можно сварить компот или кисель.Есть нужно небольшими порциями 4- 5 раз в день, не переедая и хорошо прожевывая пищу, лучше в одно и то же время. Старайтесь уменьшить количество потребляемой соли, не солите блюда во время их приготовления, лучше посолите непосредственно в тарелке. В течение дня выпивайте не менее 1,5 литров воды, если по каким либо показателям вам это не запрещено.Также следует обратить внимание на масло расторопши и куркуму. Они полезны и для печени, и поджелудочной железы, помогают наладить их работу.