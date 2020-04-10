Медики объяснили, может ли водка спасти от коронавируса

По словам специалистов, водка может помочь в обработке поверхностей. Несмотря на распространенное мнение, что вирус можно убить лишь 70-процентным раствором спирта, обработки водкой тоже будет достаточно. Об этом заявил член российской Академии наук Александр Горелов.

Как отмечают эксперты, коронавирус не очень стоек и поэтому убить его можно практически любыми дезинфицирующими средствами, в которых содержится спирт. Соответственно, водка для дезинфекции тоже подойдет.

Чтобы обеззаразить поверхности сгодится также перекись водорода, а для дезинфекции рук будет достаточно хорошо помыть их с мылом.
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http://healthinfo.ua - Добавил validol в категорию Инфекционные болезни

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