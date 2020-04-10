Медики объяснили, может ли водка спасти от коронавируса
Как отмечают эксперты, коронавирус не очень стоек и поэтому убить его можно практически любыми дезинфицирующими средствами, в которых содержится спирт. Соответственно, водка для дезинфекции тоже подойдет.
Чтобы обеззаразить поверхности сгодится также перекись водорода, а для дезинфекции рук будет достаточно хорошо помыть их с мылом.
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