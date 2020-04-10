Назван напиток, которым нужно начинать свой день во время пандемии

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Начинайте свой день чаем с куркумой, чтобы эффективно укрепить иммунитет во время пандемии. Такой напиток обладает противовоспалительными, антибактериальными и другими крайне полезными для здоровья свойствами.Как сообщает MedikForum.ru, напиток, которым нужно начинать день во время пандемии, был назван индийскими медиками. Их доводы опубликовал журнал Times Now.По словам специалистов, употребление чая с куркумой является профилактикой проблем с легкими, что актуально во время пандемии COVID-19. Они ссылаются на обзор исследований 2017 года, согласно которому данный напиток может помогать при таких заболеваниях, как астма, фиброз и другие поражения легких, которые часто встречаются в связи с новым коронавирусом. Также напиток ощутимо укрепляет иммунитет благодаря очень сильным антиоксидантным свойствам куркумы. Ее главный компонент, куркумин, известен как антибактериальное, противовирусное вещество.Чай с куркумой помогает не набрать вес. Начиная свой день с употребления этого напитка, вы можете обеспечить организму эффект детоксикации, добиться улучшения обмена веществ и пищеварения, защититься от расстройства желудка, отмечают эксперты.Как приготовить чай с куркумой?Согрейте большую чашку воды. Поместите в нее нарезанную куркуму, если используете корень, или примерно одну чайную ложку порошка. Доведите до кипения. Добавьте в напиток следующие дополнительные ингредиенты:мед,лимонный сок,черный перец,имбирь,корицу.