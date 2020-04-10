Назван напиток, которым нужно начинать свой день во время пандемии
Как сообщает MedikForum.ru, напиток, которым нужно начинать день во время пандемии, был назван индийскими медиками. Их доводы опубликовал журнал Times Now.
По словам специалистов, употребление чая с куркумой является профилактикой проблем с легкими, что актуально во время пандемии COVID-19. Они ссылаются на обзор исследований 2017 года, согласно которому данный напиток может помогать при таких заболеваниях, как астма, фиброз и другие поражения легких, которые часто встречаются в связи с новым коронавирусом. Также напиток ощутимо укрепляет иммунитет благодаря очень сильным антиоксидантным свойствам куркумы. Ее главный компонент, куркумин, известен как антибактериальное, противовирусное вещество.
Чай с куркумой помогает не набрать вес. Начиная свой день с употребления этого напитка, вы можете обеспечить организму эффект детоксикации, добиться улучшения обмена веществ и пищеварения, защититься от расстройства желудка, отмечают эксперты.
Как приготовить чай с куркумой?
Согрейте большую чашку воды. Поместите в нее нарезанную куркуму, если используете корень, или примерно одну чайную ложку порошка. Доведите до кипения. Добавьте в напиток следующие дополнительные ингредиенты:
мед,
лимонный сок,
черный перец,
имбирь,
корицу.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий