Названа диета, способная замедлить старение мозга

Людям среднего возраста рекомендуют изменить диету, чтобы сохранить высокий уровень когнитивных функций до глубокой старости.Американские ученые нашли способ, который реально может замедлить старение человека. Правда, речь идет только об умственных способностях. Специалисты рассказали, как сохранить не только разум, но и способность к обучению до самого преклонного возраста.Специалисты рассказали, что первые признаки старения мозга проявляются уже примерно в 45-47 лет. К 60 годам скорость деградации когнитивных способностей достигает пика. А связано это с тем, что мозг постепенно перестает эффективно обрабатывать поступающую в организм глюкозу – свой основной источник энергии. В результате нейроны голодают и нарушается взаимодействие отделов мозга друг с другом. Это и ведет к снижению когнитивных функций – страдают память, внимание, скорость реакции.Как выяснили ученые, «голодание нейронов» можно остановить с помощью специальной диеты. Эта чем-то схожа с популярной кето-диетой, но не подразумевает строгих ограничений. Специалисты рекомендовали людям старше 45 лет минимизировать употребление быстрых углеводов, увеличив при этом употребление полезных жиров. Таким образом мозг перейдет на питание кето-телами. Это вещества, которые образуются в организме из жиров и используются в качестве источника энергии при недостатке углеводов.