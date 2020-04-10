Неврологи научились восстанавливать мозг после инсульта
Через шесть месяцев после трансплантации ученые увидели, как новые клетки восстанавливали мозг после инсульта. Причем, заново образовавшиеся нервные отростки проросли и в другую зону мозга, где трансплантации не было.
Теперь предстоит понять, каким образом трансплантированные клетки воздействуют на противоположное полушарие мозга. Также ученые хотят более детально исследовать то, как трансплантат влияет на интеллектуальные функции, такие как память, и возможны ли побочные эффекты.
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http://www.meddaily.ru - Добавил mamasha в категорию Неврология
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