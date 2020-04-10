Названы полезные для здоровья консервы

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Оказывается, консервы не так уж вредны для здоровья, как мы привыкли считать. И, несмотря на тот факт, что в консервах действительно нет витаминов, в них высокое содержание белка, клетчатки и многих других полезных веществ.Витамины погибают при термической обработке – это известно каждому. Но в консервах есть белки, жиры, углеводы, полезные минералы и клетчатка. Более того, существуют продукты, которые гораздо вкуснее в консервированном виде, чем в свежем.Специалисты назвали наиболее полезные консервы. В первую очередь, это консервированная рыба. В ней много кальция, особенно в рыбе жирных сортов и если употреблять ее вместе с костями. Сделать это не сложно, поскольку кости в консервах мягкие. Кроме кальция в консервированной рыбе много фосфора, калия и магния.Также полезны консервированные овощи: морковь, томаты, тыква. Бета-каротин, который, как известно, содержится в моркови, в процессе консервирования превращается в ликопин – антиоксидант, способный защитить от преждевременного старения и даже риска возникновения онкологических заболеваний.