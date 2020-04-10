Опасный симптом: почему трескаются губы

Трещины на губах доставляют массу дискомфорта, однако мало кто знает, что эта проблема может быть вызвана не только косметическими и внешними факторами, а и проблемами с внутренними органами.Так, причиной трескающихся губ могут стать: стоматологические заболевания, герпес, проблемы с органами ЖКТ, сахарный диабет, ожирение, наличие вредоносной микрофлоры в организме, себорея, проблемы с щитовидной железой и авитаминоз. Особенно подвержены этому недугу люди с ослабленным иммунитетом.Поэтому, если трещины на губах беспокоят постоянно, следует незамедлительно обратиться к врачу. В случае отсутствия проблем с внутренними органами, можно приступать к лечению косметическими способами.