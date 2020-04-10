Опасный симптом: почему трескаются губы
Так, причиной трескающихся губ могут стать: стоматологические заболевания, герпес, проблемы с органами ЖКТ, сахарный диабет, ожирение, наличие вредоносной микрофлоры в организме, себорея, проблемы с щитовидной железой и авитаминоз. Особенно подвержены этому недугу люди с ослабленным иммунитетом.
Поэтому, если трещины на губах беспокоят постоянно, следует незамедлительно обратиться к врачу. В случае отсутствия проблем с внутренними органами, можно приступать к лечению косметическими способами.
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