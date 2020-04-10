Диетологи рекомендуют начинать день с яблока, а не кофе
Специалисты не спорят, что кофеин действительно помогает быстро проснуться. Это вещество способствует повышению артериального давления, уровня кислорода, температуры тела, усиливает дыхание и активность мозга. Но напиток имеет и ряд побочных эффектов: обезвоживает организм, провоцирует бессонницу вымывает полезные минералы, повышает уровень кислотности в кишечнике и даже вызывает зависимость.
Однако яблоки не имеют такого негативного воздействия. В яблоках обнаружено много фитохимикатов, включая кверцетин, катехин, флоридзин и хлорогеновую кислоту, обладающие выраженными свойствами антиоксидантов. Регулярное употребление яблок подавляет рост раковых клеток, снижает степень липидного окисления и уменьшает холестерин.
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