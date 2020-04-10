Диетологи рекомендуют начинать день с яблока, а не кофе

Диетологи смогли определить идеальный продукт для пробуждение организма. И это не кофе. Самым мощным восстановительным эффектом после сна обладает обычное яблоко.Специалисты не спорят, что кофеин действительно помогает быстро проснуться. Это вещество способствует повышению артериального давления, уровня кислорода, температуры тела, усиливает дыхание и активность мозга. Но напиток имеет и ряд побочных эффектов: обезвоживает организм, провоцирует бессонницу вымывает полезные минералы, повышает уровень кислотности в кишечнике и даже вызывает зависимость.Однако яблоки не имеют такого негативного воздействия. В яблоках обнаружено много фитохимикатов, включая кверцетин, катехин, флоридзин и хлорогеновую кислоту, обладающие выраженными свойствами антиоксидантов. Регулярное употребление яблок подавляет рост раковых клеток, снижает степень липидного окисления и уменьшает холестерин.