Загрязнение воздуха негативно влияет на гены, показало исследование

Монашский университет, передает Medical Express, заявляет: казалось бы незначительное воздействие загрязняющих воздух элементов меняет экспрессию генов, что повышает риск рака, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.В долгосрочной перспективе воздействие загрязнителей воздуха приводит к окислительному стрессу и таким проблемам, как повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом уже было известно, но сейчас получено первое доказательство того, что достаточно совсем незначительного воздействия для изменения экспрессии генов, которое является отличительной чертой таких заболеваний, как рак.Эксперты изучали образцы крови 266 пар близнецов, а также 165 родителей из Брисбена за период 2005-2010 годов. Периоды, когда брались образцы крови, были сопоставлены с данными семи станций мониторинга качества воздуха в окрестностях Брисбена. Учитывались данные по уровню загрязнения частицами PM2,5 и диоксидом серы. Анализировалась экспрессия в шести генах, связанных с окислительным стрессом и воспалением. Оказалось, даже низкий уровень загрязнения воздуха, наблюдавшийся в Брисбене, привел к опасному изменению экспрессии генов.