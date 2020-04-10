Насморк может привести к смерти

Новость о смерти из-зи насморка скорее вызовет недоверие, чем обеспокоенность. Тем не менее кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, что риск такого исхода критически недооценён и вполне реален.«Нелеченые синуситы (или неправильно леченые) легко дают так называемые риногенные осложнения внутри черепа. Мы в первую очередь боимся менингита: воспаления мозговых оболочек. Также есть и другие состояния: абсцесс головного мозга, арахноидит. Есть орбитальные осложнения. Сначала воспаляется слизистая полости носа, затем все перемещается в пазуху, после уходит в орбиту глаза, воспаляется глазное яблоко, окологлазничные ткани, и уже дальше направляется в головной мозг «, — говорит специалист.Так, причины развития смертельных случаев могут быть вызваны разными факторами. Главный из них — принцип «само пройдет». Одна из самых распространенных проблем — искривленной перегородки, из-за чего носом дышать тяжело, и как следствие носовые пазухи могут воспалиться, это и есть синусит. В этом случае инфекции подвержены и слуховая труба, и миндалины, «благодаря» дыханию через рот. Как следствие инфекция распространяется по всему организму.Чтобы вовремя справиться с патологическими ситуациями и избегать тяжелейших осложнений, Зайцев советует не игнорировать осложнения в ЛОР-сфере, а незамедлительно обращаться к специалисту.