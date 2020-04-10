Универсальные витаминные травяные чаи, для избавления от шлаков

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Наряду с растениями, содержащими витамины, в состав универсальных чаев, как правило, включают растения с широким спектром действия.Это растения с антибиотическими и противомикробными свойствами, обладающие сильным противовоспалительным и ранозаживляющим действием (фитонцидоносные растения), купирующие воспалительные процессы как внутри организма, так и на коже.Кроме того, чаи, приготовленные из них, благотворно влияют на работу внутренних органов, а также эндокринных желез. К растениям этой группы относятся: бадан, брусника, володушка, зверобой и кипрей, лабазник вязолистый, малина и медуница, подорожник и копеечник забытый (красный корень), чага и многие другие. Универсальные чаи чаще всего составляют из смеси этих трав.Чай с листьями брусники. Одна чайная ложка сухих листьев брусники, 2 ч. ложки черного или зеленого байхового чая.Чай из клевера, зверобоя и листьев малины. По 1 ч. ложке цветков клевера, зверобоя и листьев малины.Чай с листьями мать-и-мачехи. Две чайные ложки байхового чая, 1/2 ч. ложки сухой мать-и-мачехи.Чай с ромашкой. Половина чайной ложки сухой ромашки, 2 ч. ложки черного или зеленого байхового чая.Чай с шалфеем. Две чайные ложки сухих листьев шалфея, 1–2 ч. ложки черного байхового чая.Эти чаи тонизируют, организм получает витамины и очищается от шлаков. Чтобы их приготовить, залейте смесь 5 стаканами горячей воды и дайте настояться примерно 5 мин.