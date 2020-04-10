Заболевания, на которые указывает цвет зубного налёта
Не стоит путать зубной налёт с цветом зубной эмали. Жёлтый цвет ваших зубов может не иметь никакого отношения к зубному налёту и, наоборот, на абсолютно белых зубах может быть обнаружен налёт. Начали.
Цвета зубного налёта варьируются от белого до чёрного и имеют разную природу.
Белый и желтоватый зубной налёт
Он есть практически у всех, локализуется между зубами, на границе с десной и на коренных зубах. Он возникает в тех местах, которые нелегко достать зубной щёткой. Он легко удаляется стоматологами и не возникает, если вы тщательно чистите зубы, применяете зубную нить и не пропускаете труднодоступные участки.
Жёлтый и коричневатый налёт
Этот вид налёта чистится сложнее. Возникнуть он может у курильщиков и любителей крепкого кофе или чая. Зубные пломбы или протезы, содержащие медь, так же дают налёт такого цвета. Ещё одним виновником такого налёта может оказаться железо, которое выделяется в ротовую полость через слюну при некоторых нарушениях обмена веществ. Перед чисткой такого налёта, желательно установить его причину.
Зеленоватый зубной налёт
Встречается, по большей части, у детей,, благодаря одному из грибков, который выделяет обыкновенный хлорофилл. В этом случае лечение нужно доверить стоматологу.
Серый налёт
Только стоматолог справится и с серым зубным налётом, который возникает из-за гипоплазии зубной эмали. Самостоятельно его удалить невозможно, к тому же необходимо провести процедуры по восстановлению зубной эмали.
Чёрный налёт
А вот для борьбы с чёрным налётом одного стоматолога может оказаться недостаточно, за исключением, пожалуй, процедур по маскировке чёрного бактериального налёта Пристли, который возникает у детей и подростков. Этот вид налёта не разрушает зубы, со временем проходит самостоятельно, но изрядно портит улыбку. Кроме налёта Пристли чёрный налёт могут вызвать заболевания желчевыводящих путей, кишечные паразиты или особый вид грибов. В любом случае, если на зубах появился чёрный налёт, необходимо пройти комплексное обследование.
Зубной камень
И несколько слов про зубной камень, который возникает, благодаря минерализации любого из вышеперечисленных, вовремя неудалённых зубных налётов. Зубной камень имеет пористую структуру, это прекрасный дом для бактерий, разрушающих зубы и самостоятельно качественно удалить его невозможно. Он очень хорошо крепится к зубной эмали, а домашние средства вместе с разрушением зубного камня, столь же убедительно разрушают зубную эмаль.
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