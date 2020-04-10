Заболевания, на которые указывает цвет зубного налёта

Каким бывает зубной налёт, в каких случаях возникает, как с ним бороться.Не стоит путать зубной налёт с цветом зубной эмали. Жёлтый цвет ваших зубов может не иметь никакого отношения к зубному налёту и, наоборот, на абсолютно белых зубах может быть обнаружен налёт. Начали.Цвета зубного налёта варьируются от белого до чёрного и имеют разную природу.Белый и желтоватый зубной налётОн есть практически у всех, локализуется между зубами, на границе с десной и на коренных зубах. Он возникает в тех местах, которые нелегко достать зубной щёткой. Он легко удаляется стоматологами и не возникает, если вы тщательно чистите зубы, применяете зубную нить и не пропускаете труднодоступные участки.Жёлтый и коричневатый налётЭтот вид налёта чистится сложнее. Возникнуть он может у курильщиков и любителей крепкого кофе или чая. Зубные пломбы или протезы, содержащие медь, так же дают налёт такого цвета. Ещё одним виновником такого налёта может оказаться железо, которое выделяется в ротовую полость через слюну при некоторых нарушениях обмена веществ. Перед чисткой такого налёта, желательно установить его причину.Зеленоватый зубной налётВстречается, по большей части, у детей,, благодаря одному из грибков, который выделяет обыкновенный хлорофилл. В этом случае лечение нужно доверить стоматологу.Серый налётТолько стоматолог справится и с серым зубным налётом, который возникает из-за гипоплазии зубной эмали. Самостоятельно его удалить невозможно, к тому же необходимо провести процедуры по восстановлению зубной эмали.Чёрный налётА вот для борьбы с чёрным налётом одного стоматолога может оказаться недостаточно, за исключением, пожалуй, процедур по маскировке чёрного бактериального налёта Пристли, который возникает у детей и подростков. Этот вид налёта не разрушает зубы, со временем проходит самостоятельно, но изрядно портит улыбку. Кроме налёта Пристли чёрный налёт могут вызвать заболевания желчевыводящих путей, кишечные паразиты или особый вид грибов. В любом случае, если на зубах появился чёрный налёт, необходимо пройти комплексное обследование.Зубной каменьИ несколько слов про зубной камень, который возникает, благодаря минерализации любого из вышеперечисленных, вовремя неудалённых зубных налётов. Зубной камень имеет пористую структуру, это прекрасный дом для бактерий, разрушающих зубы и самостоятельно качественно удалить его невозможно. Он очень хорошо крепится к зубной эмали, а домашние средства вместе с разрушением зубного камня, столь же убедительно разрушают зубную эмаль.