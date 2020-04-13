Ожирение может "передаваться" от одного человека к другому

В последнее время набирает обороты, так называемое "социальное ожирение". То есть, фактически, человек перенимает пищевые привычки социальной группы, в которой он обитает. Хорошо, если это правильное питание и правильно приготовленная пища. Однако чаще всего ситуация диаметрально противоположна.Подвергаются такому явлению, как правило, люди, без устоявшейся жизненной позиции, неорганизованные и не перешедшие к "взрослой психике". Чаще всего такие случаи можно наблюдать в отдельных семьях и рабочих коллективах.Если нет уверенности в своей стойкости к уговорам окружающих "съесть еще кусочек колбаски", психологи рекомендуют ссылаться на состояние здоровья. В большинстве случаев фраза "Мне доктор запретил" пресекает длительные уговоры. Дома это сделать сложнее. Поэтому, приняв решение менять свой образ питания дома, психологи рекомендуют не тащить домочадцев насильно за собой.Если навязывать свою новую "пищевую религию" родные могут уйти в резкий отказ и саботировать попытки правильно питаться. Лучше делать это тайком: найти рецепты "правильных", но от этого не менее вкусных блюд, и постепенно вводить их в рацион всей семьи.