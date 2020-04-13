Дофамин и тяга к наркотикам оказались связаны

Иканская медицинская школа открыла новую роль дофамина, не зависящую от передачи информации от нейрона к нейрону. Напомним: дофамин дает ощущение удовольствия, когда человек ест вкусную пищу или занимается сексом, передает Medical Express. Это важное нейрохимическое соединение, повышающее настроение, усиливающее мотивацию и внимание, а также помогающее регулировать движения, процесс обучения и эмоциональные реакции.Теперь же было установлено, что дофамин может непосредственно воздействовать на вызванные кокаином аномалии в экспрессии генов и последующее рецидивирующее поведение. Он химически присоединяется к белкам-гистонам, что заставляет клетки включать и выключать разные гены, воздействуя на участки мозга, которые участвуют в мотивации и поощрении поведения. Этот биохимический процесс значительно влияет на уязвимость человека к кокаину и рецидивам.Считается, уязвимость к рецидиву в периоды отказа от кокаина является следствием функциональной перестройки схемы вознаграждения мозга, особенно в средних частях мозга, таких как вентральная область покрышки мозга. Исследовательская группа обнаружила, что белок (трансглутаминаза 2) может напрямую связывать молекулы дофамина с белками-гистонами (процесс, называемый H3Q5dop).Оказалось, H3Q5dop играет решающую роль в усилении уязвимости к рецидивам в течение длительного периода времени. Меняется схема вознаграждения и человеку уже трудно отличать хорошее и неадаптивное поведение. Чем меньше происходит H3Q5dop, тем ниже риск рецидива.