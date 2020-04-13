Ненормированная рабочая неделя может вызвать болезнь щитовидной железы

Ученые из Южной Кореи впервые обнаружили связь между переутомлением, вызванным слишком продолжительной работой, и риском развития гипотиреоза.

Авторы публикации в издании Journal of the Endocrine Society, сотрудники Национального онкологического центра в южнокорейском городе Коян провели анализ данных о состоянии здоровья и условиях работы 2 160 взрослых граждан Республики Корея.

Авторы обнаружили, что среди участников, исследования которым приходилось работать каждую неделю в течение 53-83 часов, гипотиреоз встречался в 2 раза чаще по сравнению с испытуемыми, у которых продолжительность рабочей недели составляла от 36 до 42 часов.

В первой группе гипофункция щитовидной железы была выявлена у 3,5% участников, а во второй – у 1,4%.

Ученые также особо подчеркивают тот факт, что, в то время как в общей популяции гипотиреоз чаще поражает женщин, в данном случае риск его развития вследствие переутомления был одинаковым и у мужчин, и у женщин.

Около двух лет назад в 2018 году в Республике Корея был принят закон, ограничивающий максимальную продолжительность рабочей недели 52 часами (ранее – 68 часов). Ученые полагают, что, благодаря этому закону, можно ожидать снижение заболеваемости гипотиреозом в стране.
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