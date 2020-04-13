Витамин D может помочь в борьбе с COVID-19

Ирландские ученые, занимающиеся национальным продольным исследованием, изучающим процесс старения (TILDA) в Тринити-колледже в Дублине, опубликовали интересные данные, которые можно использовать против COVID-19.В частности, на основе данных из продольного исследования, они сделали вывод, что витамин D – важный профилактический компонент, когда речь заходит об инфекциях респираторного типа.Кроме этого, его достаточный уровень помогает укрепить иммунитет и сократить потребление антибиотиков.Исследователи TILDA рекомендуют людям старше 50 лет принимать витамин D в виде пищевой добавки круглый год, если они не находятся на солнце достаточно.Профессор Роуз Энн Кенни, главный исследователь TILDA, отмечает: «У нас есть доказательства, которые подтверждают, что витамин D важен для профилактики инфекций нижних дыхательных путей, особенно у пожилых людей.В одном исследовании прием витамина D снизил риск развития инфекций наполовину. Кроме этого, витамин D важен для здоровья костей и мышц».