Плазма крови спасет от смерти людей, заразившихся коронавирусом

Московские врачи будут лечить людей с коронавирусом плазмой крови уже выздоровевших пациентов, сообщает "Российская газета". Медики установили, что в плазме можно найти антитела к вирусу. И они должны помочь инфицированным быстрее и с меньшими осложнениями пережить коронавирус. Известно: 11 москвичей уже стали донорами и первым семи пациентам сделали переливание их плазмы.Напомним, что США тоже начали собирать плазму переболевших. Этим занимается Нью-йоркский центр крови. А Германия, в свою очередь, по наличию антител в крови собирается вычислять безопасных для общества индивидов. Сертификаты на наличие иммунитета против коронавируса - новый проект немецких исследователей из Центра по исследованию инфекционных заболеваний им. Гельмгольца.Чтобы система заработала, ученым придется проверить на наличие антител образцы крови 100000 человек и затем проводить тестирование систематически. Первые результаты исследования ожидаются к концу этого месяца. По словам эпидемиолога Жерара Краузе, ведущего эксперта проекта, сертификат позволит лицам с иммунитетом к коронавирусу освободиться от ограничительных мероприятий.Антитела в крови будут свидетельствовать о том, что участники испытания имели вирус, выздоровели и готовы вернуться к работе и общественной жизни. Специалисты получат данные о том, многие ли перенесли вирус или передали его другим. Это даст возможность принять решение об открытии общественных организаций.