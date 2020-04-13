Плазма крови спасет от смерти людей, заразившихся коронавирусом
Напомним, что США тоже начали собирать плазму переболевших. Этим занимается Нью-йоркский центр крови. А Германия, в свою очередь, по наличию антител в крови собирается вычислять безопасных для общества индивидов. Сертификаты на наличие иммунитета против коронавируса - новый проект немецких исследователей из Центра по исследованию инфекционных заболеваний им. Гельмгольца.
Чтобы система заработала, ученым придется проверить на наличие антител образцы крови 100000 человек и затем проводить тестирование систематически. Первые результаты исследования ожидаются к концу этого месяца. По словам эпидемиолога Жерара Краузе, ведущего эксперта проекта, сертификат позволит лицам с иммунитетом к коронавирусу освободиться от ограничительных мероприятий.
Антитела в крови будут свидетельствовать о том, что участники испытания имели вирус, выздоровели и готовы вернуться к работе и общественной жизни. Специалисты получат данные о том, многие ли перенесли вирус или передали его другим. Это даст возможность принять решение об открытии общественных организаций.
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