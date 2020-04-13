Раннее начало курения приводит к более сильной зависимости

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Чем раньше человек начинает курить, тем сложнее ему отказаться от этой привычки. Эта проблема обнаруживается даже у людей, которые курили в подростковом возрасте лишь периодически.Людям, которые начали курить в раннем возрасте, чаще курят взрослыми, им сложнее бросить курить. Новое исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association, подчеркивает необходимость предупреждения детского и подросткового курения.Проблемы с курением были даже у тех, кто не постоянно курил в детском возрасте, а лишь немного «экспериментировал», пишут ученые.«Курение сигарет – риск для здоровья, которого можно избежать, и он часто коренится в детстве», - сказал CNN соавтор исследования Дэйвид Джейкобс из Миннесотского университета.Ученые проанализировали данные о 6600 участниках исследования. Они сопоставили данные о курении людей в возрасте 6-19 лет, после 20 лет и после 40 лет.Чем моложе были люди, когда они научились курить, тем сильнее они были связаны с этой привычкой.Примерно половина тех, кто впервые попробовал курить в возрасте 6-14 лет, курили в 20-30 лет. Этот показатель снижался для тех, кто начал курить в 18-19 лет до 8%.Чем раньше человек начинает курить, тем сильнее у него зависимость от никотина, пишут ученые.