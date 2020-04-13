Учёный развеял миф о передаче коронавируса через еду

Доцент из университета американского штата Огайо Санджа Илич заявил, что заразиться коронавирусной инфекцией через еду невозможно.

Однако при этом он отметил, что продукты на полках магазина могут представлять опасность, поэтому с ними нужно соблюдать меры предосторожности.

"Важно помнить, что CoViD-19 не является желудочно-кишечным заболеванием, им нельзя заразиться во время еды, поскольку он не размножается на продуктах питания. Для существования ему нужен живой хозяин", — говорится в сообщении.

При этом он предупредил, что это не отменяет того факта, что коронавирусной инфекцией можно заразиться в супермаркете. Во-первых, источником заражения могут стать другие покупатели. А во-вторых, вирусные клетки всё же способны сохранять жизнеспособность на поверхностях, в том числе и на упаковках продуктов в течение некоторого времени.

Чтобы не подцепить заболевание, он рекомендует не приближаться к другим посетителям магазина на расстояние ближе 2–2,5 метра, ведь именно от человека к человеку происходит большинство случаев заражения. Вернувшись домой, необходимо прежде всего вымыть руки, а также овощи и фрукты и по возможности охладить все покупки.

Разогревать пищу рекомендуется при температуре не ниже 75 градусов по Цельсию.
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