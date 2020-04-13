Астма: как обезопасить себя во время пандемии коронавируса?
Наличие «хорошего контроля астмы» является ключевой отправной точкой для снижения вашего риска. Пациентам, которым прописаны регулярные препараты для профилактики астмы, должны продолжать принимать их в течение всей вспышки коронавируса COVID-19, чтобы максимизировать шансы на хорошее самочувствие. Прекращение приема препаратов может увеличить риск плохо контролируемой астмы и привести к серьезному приступу или к госпитализации.
Минимизация рисков
Чтобы свести к минимуму риск обострения любого респираторного вируса, включая коронавирус, вам следует:
Принимайте лекарства для профилактики как предписано врачом
Убедитесь, что помните, где находится ингалятор с лекарством и что срок годности не истек
Проконсультируйтесь с врачом, чтобы удостовериться, что контроль астмы настолько хорош, насколько это возможно, а текущие лекарства и дозы оптимальны
Разработайте актуальный план действий по борьбе с приступами астмы, и держите его под рукой
Если привычные лекарства от астмы перестали помогать, немедленно обратитесь к врачу. Продолжайте делать все возможное, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, в первую очередь, благодаря социальному дистанцированию и мытью рук.
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