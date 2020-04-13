Астма: как обезопасить себя во время пандемии коронавируса?

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Вирусные респираторные инфекции вызывают обострение астмы. Они являются основной причиной приступов астмы у детей и взрослых осенью и зимой. Для астматиков естественно опасаться, что они могут подвергаться большему риску во время пандемии коронавируса. Однако они могут многое сделать, чтобы минимизировать воздействие вирусной инфекции, будь то простуда или коронавирус.Наличие «хорошего контроля астмы» является ключевой отправной точкой для снижения вашего риска. Пациентам, которым прописаны регулярные препараты для профилактики астмы, должны продолжать принимать их в течение всей вспышки коронавируса COVID-19, чтобы максимизировать шансы на хорошее самочувствие. Прекращение приема препаратов может увеличить риск плохо контролируемой астмы и привести к серьезному приступу или к госпитализации.Минимизация рисковЧтобы свести к минимуму риск обострения любого респираторного вируса, включая коронавирус, вам следует:Принимайте лекарства для профилактики как предписано врачомУбедитесь, что помните, где находится ингалятор с лекарством и что срок годности не истекПроконсультируйтесь с врачом, чтобы удостовериться, что контроль астмы настолько хорош, насколько это возможно, а текущие лекарства и дозы оптимальныРазработайте актуальный план действий по борьбе с приступами астмы, и держите его под рукойЕсли привычные лекарства от астмы перестали помогать, немедленно обратитесь к врачу. Продолжайте делать все возможное, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, в первую очередь, благодаря социальному дистанцированию и мытью рук.