Малина: сладкая ягода с удивительной пользой для здоровья

Малина не только обладает насыщенным вкусом, но и богата питательными веществами. Несмотря на сезонность, вы можете наслаждаться ягодой круглый год - свежей или замороженной. Вот 4 полезных свойства малины.Уменьшает воспалениеМалина помогает ингибировать выработку ферментов ЦОГ-1 и ЦОГ-2, COX-1 и COX-2, которые участвуют в процессе воспаления. Они превращают арахидоновую кислоту в простагландин, что приводит к боли и воспалению, связанным с артритом, подагрой и другими воспалительными состояниями. Ученые из Университета Род-Айленда сообщили, что экстракт красной малины уменьшает воспаление, повреждение хряща и резорбцию кости.Обладает противомикробными и противогрибковыми свойствамиМалина содержит антоцианы, которые обладают как антиоксидантными, так и антимикробными свойствами. Одним из преимуществ антоцианов является их способность предотвращать рост Candida albicans, виновника многих инфекций, а также пускового механизма синдрома раздраженного кишечника.Содержит много клетчаткиОтносительно низкое содержание сахара в сочетании с высоким содержанием клетчатки делает малину отличным выбором фруктов, помогая восстановить кишечную флору и сбалансировать уровень глюкозы в крови.Обладает антиканцерогенными свойствамиАнтиоксиданты и противовоспалительные соединения в малине защищают организм. Ягода содержит сильные антиоксиданты: витамин С, кверцетин и особенно много эллаговой кислоты - сильного антиоксиданта, который помогает организму дезактивировать определенные канцерогены и замедляет размножение раковых клеток.