Регулярное включение рыбы в рацион беременных полезно для здоровья потомства

Ученые из университета Южной Калифорнии рекомендуют беременным включать в рацион блюда из рыбы – но не чаще 3 раз в неделю.Польза от регулярного употребления в пищу блюд из морской рыбы представляется многим западным ученым отнюдь не однозначной. Такие сомнения связаны с тем, что многие виды рыбы (акула, рыба-меч, королевская макрель, некоторые виды тунца) способны накапливать в организме не только витамин D и полезные жирные кислоты омега-3, но и поллютанты. Среди таких поллютантов наибольшую опасность представляет ртуть.А калифорнийские исследователи, авторы публикации в последнем выпуске журнала JAMA Network Open, наблюдали 805 пар мать-ребенок из 5 европейских стран.В течение периода беременности будущие матери отвечали на вопросы анкеты о потреблении ими рыбы; кроме этого у них были отобран6ы образцы крови для исследования на уровень ртути.Когда дети находились в возрасте между 6 и 12 годами, они были обследованы на предмет состояния их метаболического здоровья (МЗ): определение уровня холестерина в крови, измерение окружности талии и артериального давления.Ученые определили, что наилучшие показатели МЗ наблюдались у тех детей, матери которых в период беременности съедали 1-3 порции рыбы в неделю.Вместе с тем, как отмечают авторы исследования, ухудшение показателей МЗ наблюдалось как у детей, матери которых съедали менее 1 порции рыбных блюд в неделю, так и у тех детей, матери которых употребляли в пищу больше 3 порций рыбы в течение каждой недели.По мнению ученых, последнее явление может быть отчасти объяснено вредным воздействием поллютантов, накопившихся в рыбе.