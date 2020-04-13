Стоит ли заменять обычный сахар тростниковым
"Тростниковый сахар — простой углевод, как и белый свекольный. Его калорийность ненамного ниже — 387 ккал (398 ккал у обычного сахара). Главные преимущества тростникового сахара — более богатый минеральный состав, более высокое содержание витаминов и более низкий гликемический индекс — 55 единиц (у белого — 70). Однако считать его диетическим продуктом нельзя, и его употребление также нужно ограничивать", - пояснила Шаповаленко.
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