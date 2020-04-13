Стоит ли заменять обычный сахар тростниковым

В последнее время все большую популярность приобретает тростниковый сахар. На просторах социальных сетей часто можно встретить информацию о том, что этот продукт считается диетическим и употреблять его можно в неограниченных количествах. Однако, это не более, чем миф. Об этом рассказала доктор Татьяна Шаповаленко."Тростниковый сахар — простой углевод, как и белый свекольный. Его калорийность ненамного ниже — 387 ккал (398 ккал у обычного сахара). Главные преимущества тростникового сахара — более богатый минеральный состав, более высокое содержание витаминов и более низкий гликемический индекс — 55 единиц (у белого — 70). Однако считать его диетическим продуктом нельзя, и его употребление также нужно ограничивать", - пояснила Шаповаленко.