Эффективные белковые коктейли для похудения дома

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Каких результатов можно ожидать, если постоянно употреблять белковый коктейль? Снижение веса от 3-х до 5 кг за месяц, улучшение самочувствия и обмена веществ... Уйдет усталость, исчезнет чувство подавленности и постоянного нервного напряжения, повысится упругость кожи.Белковые коктейли пришли в рацион женщин из спортивного питания. И если мужчины с помощью сбалансированного употребления белка наращивали мышечную массу, конечно, занимаясь в тренажерных залах, то женщины стали употреблять белковые коктейли для похудения.Протеиновые коктейли полезны тем, что являются очень низкокалорийными, белковые соединения, входящие в их состав, не откладываются в жиры, а идут на строительство мышечной массы. За счет пониженной калорийности напитка и большого количества клетчатки приходит быстрое чувство «сытости».В некоторых отзывах о белковых коктейлях утверждается, что их нужно принимать вместо еды, но это не так и может нанести вред здоровью. При употреблении этого напитка меню обязательно должно быть сбалансированным и разнообразным, т.е. содержать и жиры, и углеводы. Правильным будет такое решение: сократить пятиразовое питание до трехразового, а вместо привычного ланча или полдника выпивать белковый коктейль. Начните с одной порции коктейля в день и посмотрите на реакцию организма в течение недели. Вес начал уходить, улучшилось самочувствие – значит, продолжайте принимать напиток в прежнем режиме. Если существенных изменений нет – надо увеличить прием до двух коктейлей в день.Эффект от употребления белкового коктейля зависит от того, правильно ли его употребляют. При приеме этого напитка в целях похудения обязательны физические нагрузки, пусть не тяжелые, но ежедневные, например, утренняя гимнастика, бег, аэробные нагрузки, танцы, плавание, фитнес.Получить «волшебный» коктейль можно несколькими способами: приобрести готовый в магазине спортивного питания, купить протеиновый порошок, на основе которого можно сделать коктейль самостоятельно, полностью приготовить белковый коктейль в домашних условиях.Для этого необходимо знать базовые компоненты. В составе коктейля обязательно должны присутствовать (на выбор или вместе): молоко жирностью 1-1,5%, творог жирностью 0,5-1,5%, кефир жирностью 1-1,5%, нежирный йогурт, яичный белок.В этих продуктах наибольшее содержание белка. Кстати, домашние белковые коктейли полезнее, и чувство сытости от них остается дольше. Обратите внимание, что эти коктейли нельзя сочетать с дополнительными, не оговоренными рецептом, подсластителями. Если нужно уменьшить калорийность исходного рецепта, используйте вполовину меньше фруктов или ягод, исключите мед. Тем же, кому необходимо меньше белка, можно уменьшить количество творога. Если вам необходимо взять такой продукт из дома с собой, обязательно используйте термос. Обычно смеси хранят в холодильнике, но большинство рецептов рассчитаны на то, что смесь будут употреблять немедленно.Белковый коктейль нельзя пить залпом – растягивайте удовольствие мелкими глотками!Через какое-то время любые коктейли приедаются, поэтому можно проявить творчество и создать свой рецепт белкового коктейля. Выберите для основы то, что вам больше всего нравится. Пусть это будет йогурт, кефир или молоко. Затем подберите какой-нибудь углеводный продукт: ягоды, фрукты, варенье или мед. Обязательно нужна жидкая основа, и если у вас под рукой оказался только творог, необходимо разбавить напиток водой.Польза белковых коктейлей для организма несомненна. Если подкрепить эту пользу умеренными физическими занятиями и правильным питанием, эффект превзойдет все ожидания. Они не только позволят сбросить килограммы, но и сделают фигуру женственно рельефной и очень красивой.