Названы два основных правила долголетия

Ученые из Финляндии проанализировали существующие исследования, посвященные здоровому образу жизни, и определили два ключевых правила, которые нужно соблюдать желающим прожить максимально долго. Материал по теме появился в научном издании JAMA Internal Medicine.Сотрудники Хельсинкского университета установили, что максимальную продолжительность жизни демонстрируют люди, которые не курят, не злоупотребляют спиртным, а также поддерживают необходимый человеческому организму уровень физической активности. Если придерживаться здорового образа жизни, то можно дожить до почтенного возраста, и, при этом, не обзавестись такими опасными хроническими заболеваниями, как сахарный диабет или болезни сердца и сосудов.По словам Сольи Найберг, которая возглавила исследование, многим людям сложно соблюдать все правила здорового образа жизни. Но можно соблюдать хотя бы основные из них. В частности — отказаться от таких вредных привычек, как курение и употребление алкоголя, а также начать контролировать свою массу тела, не допуская лишнего веса (для этого придется уделять внимание диете, а также поддерживать физическую активность)."Контроль массы тела и отказ от вредных привычек — вот простые правила, которые позволят вам прожить долгую жизнь без хронических болезней. Конечно, не все люди смогут без труда придерживаться этих правил, но если вы заинтересованы в долголетии, то вам необходимо учитывать результаты нашего исследования", — отметила Найберг.