Целительные растения при холецистите

При обострении холецистита помогут средства народной медицины.Аир болотныйНастой: 1 ч. ложку измельченного корневища залить 1 стаканом кипятка, настоять 20 мин, процедить. Применять настой по 1/2 стакана 4 раза в день.Барбарис обыкновенныйСбор: барбарис обыкновенный (плоды) – 20 г, береза повислая (листья) – 20 г, можжевельник обыкновенный (плоды) – 20 г, полынь горькая (трава) – 20 г, тысячелистник обыкновенный (трава) – 20 г.Приготовить настой. Принимать по 1 стакану настоя 2–3 раза в день за 30 мин до еды при холецистите, холангите.Бессмертник песчаныйСбор: бессмертник песчаный (цветки) – 20 г, тысячелистник обыкновенный (трава) – 20 г, полынь горькая (трава) – 20 г, фенхель обыкновенный (плоды)– 20 г, мята перечная (листья) – 20 г.Принимать по 1/2 стакана настоя 4 раза в день за 15 мин до еды.Спорыш (горец птичий)Отвар корня: 1 ст. ложку измельченного корня спорыша залить 1 стаканом воды комнатной температуры, поставить на 30 мин на кипящую водяную баню, настоять 15 мин, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3–4 раза в день при холециститах, воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.Отвар травы: 1 ст. ложку травы спорыша заварить 1 стаканом кипятка, настоять 1 ч, процедить. Пить по 1 ст. ложке 2–3 раза в день за 30 мин до еды при камнях в желчном пузыре.Первый сбор: трава спорыша – 3 ч., цветки ромашки аптечной – 1 ч., кора крушины – 2 ч., трава зверобоя продырявленного – 4 ч., цветки бессмертника песчаного – 4 ч.4 ст. ложки смеси залить на ночь 1 л холодной воды, утром поставить на плиту, довести до кипения, кипятить 5 —10 мин, остудить, процедить. Первый стакан выпить натощак утром, а остальное разделить на 4 приема, каждый из которых будет через час после еды. Кроме этого, необходимо исключить из пищевого рациона острое, соленое, копченое, жареное, жирное.Второй сбор: трава спорыша, трава чистотела, корень одуванчика, кукурузные рыльца, трава зверобоя продырявленного, трава фиалки трехцветной, плоды аниса, плоды кориандра (всего поровну).3 ст. ложки смеси залить 3 стаканами кипятка, настоять 30 мин, процедить. Пить по 1 стакану 3 раза в день при желчнокаменной болезни.Душица обыкновеннаяНастой: 1 чайную ложку травы заварить стаканом кипятка, настоять 2 ч. Пить по 1/4 стакана 3 раза в день.Зверобой продырявленныйОбладает противовоспалительным и желчегонным действием.Отвар: 1 ст. ложку травы залить 1 стаканом кипятка, кипятить 15 минут, процедить. Пить отвар травы 3 раза в день по 1/4 стакана.Сбор: трава зверобоя – 8 ч., корень одуванчика – 8 ч., цветки бессмертника – 3 ч., трава спорыша – 3 ч., лист вахты – 3 ч., цветки ромашки – 3 ч., трава золототысячника – 3 ч.3 чайные ложки смеси заварить 1 стаканом кипятка, настоять 20 мин, процедить. Принимать по 1 стакану настоя утром и вечером при холециститах.Земляника леснаяСвежие ягоды: ежедневно 2 раза в день в промежутках между приемами пищи съедать по полстакана земляники на протяжении 7–9 дней.Настой: 1 ст. ложку смеси (ягод и листьев) заварить 1 стаканом кипятка, настоять 20 мин, процедить. Принимать по 1/2—1 стакану настоя 3 раза в день при склонности к камнеобразованию.Календула лекарственнаяПрименяют настой и настойку цветков.Настой: 2 ч. ложки цветков заварить 2 стаканами кипятка, настоять 1 ч, процедить. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день.Настойка продается в аптеке. Принимать начиная от 30 капель до 1 ч. ложки 2–3 раза в день.Крапива двудомнаяПри заболеваниях печени и желчных протоков применяют в сборе.Сбор: взять лист крапивы – 2 ч., плоды шиповника– 2 ч., трава спорыша – 1 ч., корень синюхи голубой – 1 ч., трава веродушки золотистой—1 ч.Три столовые ложки смеси трав залить в термосе 0,75 л кипятка, настоять 2–3 ч, процедить. Выпивать за день в 3–4 приема за 20 мин до еды при хронических ангиогепатохолециститах. Лечение длительное (1,5–2 года), прерывистыми курсами (через каждые 8 недель лечения 10 дней перерыв).КукурузаНастой из кукурузных рылец применяют как желчегонное при холециститах, холангитах, гепатитах.Настой: 1 ст. ложку рылец заварить 1 стаканом кипятка, настоять 1 ч, процедить. Пить по 1 ст. ложке через каждые 3 ч.Мята перечнаяНастой мяты оказывает благоприятное воздействие на состояние желудочно-кишечного тракта. Употребляют внутрь в сочетании с другими лекарственными средствами.Настой: Взять 20 г измельченных листьев на 1/2 л кипятка, настоять сутки, процедить, пить в 3 приема в течение дня.Одуванчик лекарственныйЛучше всего использовать в сыром виде листья одуванчика. Горечь листьев одуванчика стимулирует производство желчи и устраняет нарушение ее оттока. Очень полезен салат из свежих листьев.Настой корней: 2 ч. ложки измельченного корня залить 1 стаканом холодной кипяченой воды, настоять 8 ч. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день перед едой.Подорожник большойПьют при холецистите настой травы.Настой: 1 ст. ложку сырья заварить 1 стаканом кипятка, настоять 10 мин, процедить. Выпить за 1 ч глотками – суточная доза.РябинаПрименяют как желчегонное средство.Сок плодов: по 1/4 стакана 2–3 раза в день за 30 мин до еды.Свежие ягоды: по 100 г плодов съедать 3 раза в день за 20–30 мин до еды.Тысячелистник обыкновенныйПрименяют настой травы.Настой: 2 чайные ложки сырья заварить 1 стаканом кипятка, настоять 1 ч, процедить. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день до еды.Шалфей лекарственныйНастой листьев применяют при воспалениях желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, печени.Настой: 2 чайные ложки измельченных листьев заварить 2 стаканами кипятка, настоять 30 мин, процедить. Пить по 1 ст. ложке через каждые 2 часа.ШиповникПрименяется в составе лекарственных сборов.Вариант сбора: толченые плоды шиповника – 3 ч., корень одуванчика лекарственного – 3 ч., кукурузные рыльца – 3 ч., побеги хвоща полевого– 3 ч., цветки бессмертника песчаного – 4 ч., лепестки розы белой – 2 ч., плоды земляники лесной– 2 ч., цветки ромашки аптечной – 2 ч., плоды можжевельника обыкновенного – 1 ч., трава сушеницы лесной – 1 ч., лист березы белой – 1 ч., семена укропа огородного– 1 ч., надземная часть календулы лекарственной – 1 ч.Одну столовую ложку измельченной смеси заварить 1/2 л кипятка, томить 30 мин, процедить. Принимать по 150 мл 3 раза в день за 10–15 мин до еды при заболеваниях печени и желчного пузыря. Вкус настоя горьковатый.Укроп огородныйОтвар плодов применяют при желчнокаменной болезни.Отвар: 2 ст. ложки плодов залить 2 стаканами кипятка, кипятить 15 мин на слабом огне, охладить, процедить. Пить по 1/2 стакана теплого отвара 4 раза в день. Курс лечения 2–3 недели.Пырей ползучийС лечебной целью используют корневища пырея, которые собирают ранней весной или осенью и сушат в тени. Корневище содержит аскорбиновую кислоту, каротин, сахара, слизи, белковые и другие вещества. Настой корневищ применяют при желчно– и мочекаменной болезни.Настой: 4 чайные ложки измельченных корневищ залить 1 стаканом холодной воды, настоять 12 ч в прохладном месте, процедить. Сырье повторно залить 1 стаканом кипятка, настоять 10 мин, процедить. Оба настоя смешать и принимать по 1/2 стакана 4 раза в день.