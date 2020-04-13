Какие орехи помогут быстрее сбросить лишний вес
Американские исследователи рекомендуют ежедневно употреблять 30 грамм этого орехов (3-5 штучек). Такое количество отлично подавляет чувство голода и помогает заменить собой пустые калории, которые мы часто получаем, перекусывая на ходу не совсем здоровой пищей.
Эксперты говорят, что горсть миндаля помогает снизить потребление соли, которая задерживает жидкость в организме, и увеличить содержание белка. Кроме того, эти орехи положительно влияют на общее самочувствие.
Такие выводы были сделаны учеными после эксперимента, в котором участвовали семьи с детьми. В течение трех недель родители каждый день употребляли по 40 г миндаля, а дети - 15 г. Иногда для детей миндальные орехи заменяли таким же количеством по весу миндальным маслом.
Перед началом эксперимента специалисты высчитали в этих семьях коэффициент здорового питания. Этот тест позволяет определить качество питания. По окончанию исследования у всех добровольцев этот показатель значительно вырос.
Ученые отметили, что миндаль - это очень полезная альтернатива для перекуса, которая способствует похудению без приложения каких-либо усилий. Также в своем рационе стоит уделить большое внимание овощам и фруктам, тогда результат будет еще эффективнее.
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