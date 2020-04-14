Медики назвали способы восстановления лёгких после коронавируса

Учёные говорят, что лёгкие после заражения коронавирусом постепенно восстанавливаются, если придерживаться определённых правил. Они назвали способы, ускоряющие лечение органов дыхания.

Пульманолог Викас Маурья советует пациентам с COVID-19 настроиться на длительную борьбу с болезнью. Новый коронавирус мало изучен, однако при исследовании других штаммов наблюдается улучшение состояния органов дыхания в течение от полугода до пяти лет. Неправильная работа лёгких проявляется в виде одышки во время быстрой ходьбы или беге даже у тренированных людей. Викас Маурья призывает переболевших коронавирусом не прекращать выполнять физические упражнения, поскольку подобная нагрузка поможет ускорить лечение. Постепенно лёгкие восстановятся и человек перестанет испытывать дискомфорт при беге. Для тренировки органов дыхания рекомендуется ездить на велосипеде, плавать в бассейне, гулять вечером в парке после отмены каратина и самоизоляции. Кроме того, стоит принимать препараты, назначаемые врачами при ОРВИ.

Доктор Пунит Ханна заявила, что в Южной Корее, Китае и Японии не выявили серьёзных повреждений органов дыхания у людей с коронавирусом. У 20% пациентов обнаружили фиброз лёгкого, но он проходит со временем при выполнении физических упражнений и хорошем питании. В период вспышки болезни для поддержания иммунитета рекомендуется употреблять витамины и сбалансированную пищу.
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