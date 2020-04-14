Диетолог Пугачева перечислила лучше оздоровительные напитки в период самоизоляции

Для оздоровительного эффекта в период самоизоляции лучше пить много воды с добавлением фруктов и ягод, настои шиповника, свежезаваренный чай, – об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала врач-диетолог Наталья Пугачева.Как сообщает MedikForum.ru, диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Наталья Пугачева отмечает: занимаясь удаленной работой и проводя за письменным столом по много часов в сутки, необходимо каждый час делать перерывы. В это время нужно вставать и выпивать стакан какого-нибудь полезного напитка, советует врач.Для приготовления оздоровительного питья можно добавлять в воду фрукты, ягоды.«В воду можно класть любые фрукты, ягоды, травы, специи, цитрусовые, свежие огурцы. Ягоды – облепиха, брусника, клюква, смородин – сделают напиток вкусным и привлекательным не за счет искусственных красителей и ароматизаторов, а благодаря натуральным компонентам: фруктовым кислотам, антоцианам, полифенольным соединениям, эфирным маслам», - перечислила диетолог.Пугачева пояснила , что ягоды и фрукты можно добавлять в холодную воду. Травы и шиповник врач рекомендует заливать горячей, но не кипятить.Также в период самоизоляции будут полезны свежезаваренный чай и натуральный кофе. Активные полифенолы этих напитков обладают сильным антиоксидантным эффектом, что идет на благо иммунной системе. Но в них лучше не добавлять молоко и сахар, предупредила специалист.