Лечебные настои для улучшения сна

Лечение бессонницы следует начинать с установления вызывающих ее причин, и только после этого приступать к устранению с одновременным лечением центральной нервной системы.Увлекаться синтетическими лекарствами не следует, лучше воспользоваться проверенными рецептами народной медицины. Часто бессонница усугубляется приступами сердцебиений.Положительный эффект при этом имеет применение земляники лесной (плодов свежих и сушеных, настоя или отвара сушеных листьев), плодов и цветов боярышника кроваво-красного, которые добавляют в сборы.Для быстрого засыпания нужно придерживаться определенного ритуала: регулярно проветривать помещение перед сном, ложиться спать в одно и то же время. Спать лучше на животе, повернув лицо налево и руки положив под подушку. Изголовье должно быть низким. Полезно использовать ароматические подушки, набитые листьями мяты, душицы, лавра, герани, орешника, лепестками роз или сосновыми иголками. При подборе растительных сборов от бессонницы следует помнить об индивидуальных особенностях организма, а потому травы нужно подбирать персонально для каждого человека.Настой при бессонницеТребуется: по 1 ст. л. травы донника, ромашки аптечной, тимьяна ползучего, 2 ст. л. пустырника, 0,5 л кипятка.Приготовление. Травы высушить, измельчить и перемешать. Залить 1 ст. л. смеси кипятком, настаивать в закрытой посуде в течение 1 часа, процедить.Применение. Пить при бессоннице по 1/2 стакана 3–4 раза в день как чай, а также на ночь. Настой рекомендуется для тех, кто страдает неврозами, а также при повышенной возбудимости.Целебный сбор при бессонницеТребуется: по 2 ст. л. травы душицы и плодов шиповника, 1 ст. л. травы донника, листьев земляники и ежевики, 0,5 л кипятка.Приготовление. Растения высушить, измельчить, залить 1 ст. л. смеси кипятком. Настаивать 20 минут, после чего процедить.Применение. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день за 15 минут до еды в качестве успокоительного средства, а при бессоннице по стакану перед сном.Травяной успокоительный чайТребуется: по 1 ст. л. цветочных корзинок ромашки лекарственной, листьев мяты перечной, травы чабреца, 0,5 л кипятка.Приготовление. Растительные компоненты высушить, измельчить и смешать. Залить 1 ст. л. смеси кипятком, настоять, укутав, 30 минут, процедить.Применение. Пить по несколько раз в день в качестве чая, в последний раз – за час до сна с медом.Травяной сбор при бессонницеТребуется: 4 ч. л. листьев вахты трехлистной, по 3 ч. л. корней валерианы лекарственной и листьев мяты перечной, 2 ч. л. цветков ромашки аптечной, 0,5 л кипятка.Приготовление. Растительные компоненты высушить и измельчить. Составить сбор из листьев вахты трехлистной и мяты перечной, корней валерианы лекарственной и цветков ромашки аптечной. Залить 1 ст. л. травяной смеси кипятком, настоять, процедить.Применение. Пить за час перед сном.Настойка при бессоннице и неврастенииТребуется: 1 ст. л. корней пиона уклоняющегося, 1 ст. л. корней валерианы, 1 ст. л. корневищ дягиля лекарственного, 500 мл медицинского спирта крепостью 40 % или водки.Приготовление. Корни пиона, валерианы, дягиля высушить, измельчить, залить спиртом или водкой, настаивать 2 недели.Применение. Принимать по 30–40 капель 3 раза в день.Противопоказания. Следует помнить, что пион уклоняющийся вызывает незначительное повышение кислотности желудочного сока.Отвар плодов боярышника, шиповника, ежевики и листьев земляникиТребуется: по 1 ст. л. плодов боярышника и шиповника, ягод ежевики и листьев земляники, 0,3 л воды.Приготовление. Смешать растительные компоненты. Залить 1 ст. л. смеси кипятком, настоять в закрытой посуде в кипящей водяной бане в течение 20 минут. Сняв с огня, настоять, укутав, в течение 30 минут и процедить.Применение. Выпить 1/2 стакана в один прием, а через 2 часа выпить остальную половину. Отвар обладает успокаивающим действием и является хорошим снотворным средством. Его пьют с медом перед тем, как лечь спать.Настой душицы, чабреца и мелиссыТребуется: по 1 ст. л. травы душицы, чабреца, пустырника, мелиссы, 0,5 л воды.Приготовление. Растительные компоненты перемешать, залить 2 ст. л. измельченного сбора кипятком, настоять, укутав, в течение 30 минут, процедить.Применение. Пить 3–4 раза в день по 1/2 стакана перед едой. Вечером, ближе ко сну, можно выпить 1 стакан. Настой – прекрасное успокаивающее и снотворное средство.Настой мяты, березы, липы, ежевики и календулы лекарственнойТребуется: 1 ст. л. листьев мяты перечной, 2 ст. л. листьев березы, 3 ст. л. цветков липы, 4 ст. л. листьев земляники, 5 ст. л. цветков календулы лекарственной, 0,2 л кипятка.Приготовление. Все растительные компоненты измельчить и перемешать, Залить 1 ст. л. смеси кипятком, настоять, укутав, в течение 30 минут и процедить.Применение. Пить в течение дня по 1/2 стакана с вареньем из черной смородины или облепихи.