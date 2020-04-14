Четыре продукта, которые помогут уснуть быстрее
Тархун
Нет, не тот популярный зеленый напиток, а сама трава, которую также именуют эстрагон. Это отличный источник калия, антиоксидантов. Его с давних времен использовали для улучшения сна.
Жирная рыба
Жирная рыба может быть отличным вариантом ужина. В лососевых, селедке и сардинах содержится много омега-3 жирных кислот, витамин D, а также другие питательные вещества, которые важны для хорошего сна.
Киви
Кислый мохнатый фрукт – еще один помощник для качественного сна. Ученые обнаружили, что употребление двух киви за час до сна в течение четырех недель позволило людям засыпать на 35% быстрее.
Вишня
Вишня – идеальная ягода, помогающая мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузки, полученной в течение дня. Стакан натурального сока без сахара даст некоторое количество мелатонина, который организмом воспринимается как сигнал к отходу ко сну.
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