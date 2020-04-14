Четыре продукта, которые помогут уснуть быстрее

Качественный продолжительный сон – неотъемлемая часть жизни и здоровья человека. Чтобы обеспечить быстрый отход ко сну, стоит включить в свой рацион эти пять продуктов.ТархунНет, не тот популярный зеленый напиток, а сама трава, которую также именуют эстрагон. Это отличный источник калия, антиоксидантов. Его с давних времен использовали для улучшения сна.Жирная рыбаЖирная рыба может быть отличным вариантом ужина. В лососевых, селедке и сардинах содержится много омега-3 жирных кислот, витамин D, а также другие питательные вещества, которые важны для хорошего сна.КивиКислый мохнатый фрукт – еще один помощник для качественного сна. Ученые обнаружили, что употребление двух киви за час до сна в течение четырех недель позволило людям засыпать на 35% быстрее.ВишняВишня – идеальная ягода, помогающая мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузки, полученной в течение дня. Стакан натурального сока без сахара даст некоторое количество мелатонина, который организмом воспринимается как сигнал к отходу ко сну.