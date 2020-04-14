Три продукта, которые помогут защитить зубы
Яйца
Вне зависимости от того, каким способом вы предпочитаете их готовить, этот продукт полон витамина D, который помогает активно бороться с кариесом.
Клубника
Витамин С, содержащийся в большом количестве в этой ягоде, полезен для укрепления десен. Только не забудьте пройтись зубной нитью, чтобы избавиться от мелких семечек, которые имеют тенденцию застревать между зубов.
Сливочное масло
Данный продукт в этом списке, пожалуй, многих удивит, однако это хороший источник витамина В12. Он важен для предотвращения пародонтоза и сопутствующих заболеваний.
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