Три продукта, которые помогут защитить зубы

Порой даже строгое соблюдение гигиены полости рта недостаточно и приходится идти на прием к стоматологу за очередной пломбой. Все дело в том, что есть немало продуктов, которые естественным образом разрушают эмаль. Но есть и мощный им противовес. Вот тройка продуктов, которые помогут сохранить здоровые зубы.ЯйцаВне зависимости от того, каким способом вы предпочитаете их готовить, этот продукт полон витамина D, который помогает активно бороться с кариесом.КлубникаВитамин С, содержащийся в большом количестве в этой ягоде, полезен для укрепления десен. Только не забудьте пройтись зубной нитью, чтобы избавиться от мелких семечек, которые имеют тенденцию застревать между зубов.Сливочное маслоДанный продукт в этом списке, пожалуй, многих удивит, однако это хороший источник витамина В12. Он важен для предотвращения пародонтоза и сопутствующих заболеваний.