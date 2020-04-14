Три продукта, которые помогут защитить зубы

Порой даже строгое соблюдение гигиены полости рта недостаточно и приходится идти на прием к стоматологу за очередной пломбой. Все дело в том, что есть немало продуктов, которые естественным образом разрушают эмаль. Но есть и мощный им противовес. Вот тройка продуктов, которые помогут сохранить здоровые зубы.

Яйца

Вне зависимости от того, каким способом вы предпочитаете их готовить, этот продукт полон витамина D, который помогает активно бороться с кариесом.

Клубника

Витамин С, содержащийся в большом количестве в этой ягоде, полезен для укрепления десен. Только не забудьте пройтись зубной нитью, чтобы избавиться от мелких семечек, которые имеют тенденцию застревать между зубов.

Сливочное масло

Данный продукт в этом списке, пожалуй, многих удивит, однако это хороший источник витамина В12. Он важен для предотвращения пародонтоза и сопутствующих заболеваний.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Стоматология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь