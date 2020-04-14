Микрофлора кишечника поможет в диагностике заболеваний

Ученые из Института биоэнергетики и технологии биопроцессов Циндао при Академии наук Китая и Центра инноваций в области микробиома в Калифорнийском университете в Сан-Диего разработали новую стратегию выявления заболеваний, опираясь на данные о микрофлоре. По мнению специалистов, это не только надежный метод диагностики, но и максимально быстрый, пишет Xinhua.

Идея в том, чтобы сравнивать состав микрофлоры пациента по показателям здоровья (степень соотношения вредных и полезных бактерий, зафиксированная в базе данных и привязанная к конкретным недугам).

Более 3000 тестов микрофлоры кишечника показали: метод позволяет выявить множество заболеваний кишечника с точностью более 80%. Причем, на диагностику уходит не более половины секунды. В созданной референсной базе данных насчитывается свыше 230000 образцов экосистем кишечника, кожи, ротовой полости, среды в домах, океанах и почве.
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