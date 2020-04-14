5 полезных рецептов для здоровья поджелудочной железы
Там ферменты, которые до этого были неактивны, начинают работать, то есть участвуют в процессе пищеварения (расщепляют белки, жиры и углеводы). Если в организме происходят нарушения, ферменты активируются раньше. В результате они переваривают саму поджелудочную железу, и развивается острый панкреатит.
Наиболее распространенными причинами данной патологии являются закупорка желчных протоков и злоупотребление алкоголем. Как правило, острый панкреатит сопровождается сильной опоясывающей болью в верхней части живота. Такое состояние является опасным для жизни, поэтому при появлении описанных симптомов необходима госпитализация и консультация хирурга.
Панкреатит может развиваться постепенно. В этом случае говорят о хронической форме заболевания. Данный процесс протекает с замещением нормальной ткани поджелудочной железы рубцовой, что приводит к нарушению выработки инсулина. Обычно при заболевании возникают такие симптомы, как тошнота, метеоризм, диарея, боль в правом или левом подреберье, а также в подложечной области. При отсутствии лечения хронический панкреатит приводит к развитию диабета.
По мнению специалистов, регулярное употребление тыквы способствует усилению действия инсулина, поэтому данный овощ рекомендован при диабете I и II типов, а также при повышенном содержании глюкозы в крови.
Рецепт 1
- 120 мл тыквенного сока.
Принимать по 120 мл тыквенного сока 1 раз в день за 30 минут до еды при панкреатите (в том числе и в период обострения заболевания).
Рецепт 2
- 20–30 г. семян тыквы;
- 100 г. ряженки.
Очищенные семена тыквы истолочь и добавить в ряженку. Принимать на ночь при панкреатите в течение 2 недель.
Рецепт 3
- 200 г. мякоти тыквы;
- 1 л воды
- 300 г. пшенной крупы;
- 20 мл масла из виноградных косточек;
- соль по вкусу.
Промытую крупу залить водой, посолить и варить до готовности, затем добавить нарезанную небольшими кусочками мякоть тыквы и томить 15 минут. Кашу употреблять 2 раза в день с перерывом в 4 часа, добавив в нее масло из виноградных косточек.
Курс лечения при панкреатите — 20 дней.
Рецепт 4
- 5 г. семян тыквы;
- 5 г. цветков тыквы;
- 5 г. почек березы;
- 5 г. корня барбариса;
- 5 г. листьев крапивы;
- 5 г. цветков бессмертника;
- 5 г. корня девясила;
- 5 г. травы спорыша;
- 5 г. травы душицы;
- 5 г. травы золототысячника;
- 5 г. цветков календулы;
- 250 мл воды.
Измельченное растительное сырье тщательно перемешать. 8–10 г. полученного сбора залить кипятком и настаивать 1 час, затем процедить.
Принимать по 120 мл 3 раза в день в течение 1 месяца при панкреатите.
Это важно: лечение данным фитосбором рекомендуется совмещать с регулярным употреблением тыквенного сока.
Рецепт 5
- 5 г. молотых черешков тыквы;
- 5 г. цветков тыквы;
- 5 г. травы зопника;
- 5 г. травы репешка;
- 5 г. листьев подорожника;
- 5 г. цветков ромашки;
- 5 г. травы сушеницы;
- 250 мл воды;
Растительное сырье измельчить и тщательно перемешать. 10 г. полученного сбора залить кипятком и настаивать 1 час.
Процедить и принимать по 80 мл 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 1 месяца.
Это важно: при необходимости курс лечения можно повторить после 2-недельного перерыва.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
http://healthinfo.ua - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий