5 полезных рецептов для здоровья поджелудочной железы

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Поджелудочная железа вырабатывает необходимые для пищеварения ферменты, а также инсулин — гормон, регулирующий уровень глюкозы в крови. Ее клетки образуют панкреатический сок, который вместе с желчью поступает в двенадцатиперстную кишку.Там ферменты, которые до этого были неактивны, начинают работать, то есть участвуют в процессе пищеварения (расщепляют белки, жиры и углеводы). Если в организме происходят нарушения, ферменты активируются раньше. В результате они переваривают саму поджелудочную железу, и развивается острый панкреатит.Наиболее распространенными причинами данной патологии являются закупорка желчных протоков и злоупотребление алкоголем. Как правило, острый панкреатит сопровождается сильной опоясывающей болью в верхней части живота. Такое состояние является опасным для жизни, поэтому при появлении описанных симптомов необходима госпитализация и консультация хирурга.Панкреатит может развиваться постепенно. В этом случае говорят о хронической форме заболевания. Данный процесс протекает с замещением нормальной ткани поджелудочной железы рубцовой, что приводит к нарушению выработки инсулина. Обычно при заболевании возникают такие симптомы, как тошнота, метеоризм, диарея, боль в правом или левом подреберье, а также в подложечной области. При отсутствии лечения хронический панкреатит приводит к развитию диабета.По мнению специалистов, регулярное употребление тыквы способствует усилению действия инсулина, поэтому данный овощ рекомендован при диабете I и II типов, а также при повышенном содержании глюкозы в крови.Рецепт 1- 120 мл тыквенного сока.Принимать по 120 мл тыквенного сока 1 раз в день за 30 минут до еды при панкреатите (в том числе и в период обострения заболевания).Рецепт 2- 20–30 г. семян тыквы;- 100 г. ряженки.Очищенные семена тыквы истолочь и добавить в ряженку. Принимать на ночь при панкреатите в течение 2 недель.Рецепт 3- 200 г. мякоти тыквы;- 1 л воды- 300 г. пшенной крупы;- 20 мл масла из виноградных косточек;- соль по вкусу.Промытую крупу залить водой, посолить и варить до готовности, затем добавить нарезанную небольшими кусочками мякоть тыквы и томить 15 минут. Кашу употреблять 2 раза в день с перерывом в 4 часа, добавив в нее масло из виноградных косточек.Курс лечения при панкреатите — 20 дней.Рецепт 4- 5 г. семян тыквы;- 5 г. цветков тыквы;- 5 г. почек березы;- 5 г. корня барбариса;- 5 г. листьев крапивы;- 5 г. цветков бессмертника;- 5 г. корня девясила;- 5 г. травы спорыша;- 5 г. травы душицы;- 5 г. травы золототысячника;- 5 г. цветков календулы;- 250 мл воды.Измельченное растительное сырье тщательно перемешать. 8–10 г. полученного сбора залить кипятком и настаивать 1 час, затем процедить.Принимать по 120 мл 3 раза в день в течение 1 месяца при панкреатите.Это важно: лечение данным фитосбором рекомендуется совмещать с регулярным употреблением тыквенного сока.Рецепт 5- 5 г. молотых черешков тыквы;- 5 г. цветков тыквы;- 5 г. травы зопника;- 5 г. травы репешка;- 5 г. листьев подорожника;- 5 г. цветков ромашки;- 5 г. травы сушеницы;- 250 мл воды;Растительное сырье измельчить и тщательно перемешать. 10 г. полученного сбора залить кипятком и настаивать 1 час.Процедить и принимать по 80 мл 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 1 месяца.Это важно: при необходимости курс лечения можно повторить после 2-недельного перерыва.