Почему не стоит пить кофе при болезни

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Горячие напитки полезны при простудных заболеваниях. Но, когда речь заходит о кофе, тут все не так однозначно.Негативные эффектыОбезвоживание и диарея – частые «побочки» употребления кофе. Кофеин известен своим мочегонным эффектом, поэтому жидкость из организма будет выводиться быстрее. Плюс бодрящий эффект может стимулировать перистальтику кишечника, вызывая диарею. Два этих эффекта вкупе могут ослабить организм и на борьбу с болезнью потребуется больше времени.Взаимодействие с лекарствами – еще одна опасность. Кофеин часто используется в медикаментах для более быстрого всасывания действующего вещества. Такого же эффекта можно ожидать и от чашечки крепкого эспрессо.Положительный эффектЕсли вы привыкли употреблять кофе каждый день, отсутствие утренней чашки может негативно сказаться на организованности. В таком случае кофеин может оказать позитивное влияние.