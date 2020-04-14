Почему не стоит пить кофе при болезни
Негативные эффекты
Обезвоживание и диарея – частые «побочки» употребления кофе. Кофеин известен своим мочегонным эффектом, поэтому жидкость из организма будет выводиться быстрее. Плюс бодрящий эффект может стимулировать перистальтику кишечника, вызывая диарею. Два этих эффекта вкупе могут ослабить организм и на борьбу с болезнью потребуется больше времени.
Взаимодействие с лекарствами – еще одна опасность. Кофеин часто используется в медикаментах для более быстрого всасывания действующего вещества. Такого же эффекта можно ожидать и от чашечки крепкого эспрессо.
Положительный эффект
Если вы привыкли употреблять кофе каждый день, отсутствие утренней чашки может негативно сказаться на организованности. В таком случае кофеин может оказать позитивное влияние.
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