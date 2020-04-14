Названы полезные и вредные свойства картофеля

Важен способ приготовления.Принято считать, что картофель — это вредная и совершенно бесполезная еда, которая может только прибавить лишних килограммов, но это не так! В картофеле содержится много веществ, которые полезны для организма.Картофель является одним из крахмалистых продуктов, которые очень хорошо усваиваются организмом. Блюда из картошки быстро избавляют от голода, и заряжают энергией.Медики отмечают следующие полезные свойства картофеля:включение этого продукта в рацион способствует улучшению работы сердца и сосудов. Запеченный картофель в мундире богат калием, который препятствует возникновению проблем с сердечнососудистой системой;восстанавливает микрофлору кишечника после отравления алкоголем и помогает избавиться от изжоги;сырой картофель содержит огромное количество аскорбиновой кислоты и витаминов группы В. Они оказывают благоприятное воздействие на нервную систему и укрепляют иммунитет;насыщает организм полезными минералами;нормализует работу печени и желудочно-кишечного тракта;при регулярном употреблении картофеля вы получаете достаточное количество воды и ионов.содержит аминокислоты, которые нужны для нормального функционирования организма.Картофель низкокалорийный продукт, поэтому его можно включать в рацион тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Разумеется мы говорим о блюдах с запеченным картофелем, а не с жареным.Кому нельзя есть картофель:частое употребление жареной картошки приводит к нарушению обмена веществ;людям, страдающим диабетом;В старых и зеленых клубнях содержится яд -соланин, поэтому их не стоит употреблять в пищу. В Если картофель выращивался правильно, то соланин в клубнях присутствует в виде следов и не оказывает негативного влияния на организм.