9 полезных свойств граната для здоровья и красоты
Улучшает память
Фрукт наполнен полифенолами, соединениями, улучшающими память. Исследователи обнаружили, что частое употребление граната предотвращает преждевременную потерю памяти в пожилом возрасте.
Стимулирует рост волос
Гранат богат пунакагинами, которые являются чрезвычайно мощными антиоксидантами, способными укреплять волосяные фолликулы и улучшать кровообращение вокруг кожи головы. Благодаря сочетанию этих двух преимуществ для здоровья, пуникалагин способен стимулировать рост волос.
Омолаживает кожу
Одна чашка гранатовых семян (174 г) содержит 30% от рекомендуемой суточной дозы витамина С. Больших преимуществом витамина С является его способность увлажнять сухую и тусклую кожу. Благодаря наличию этого и других мощных антиоксидантов, потребление гранатового сока восстанавливает, омолаживает и восстанавливает эпидермис.
Улучшает здоровье костей
Исследование 2013 года показало, что гранат может быть отличным дополнением для борьбы с остеопорозом, благодаря большому количеству антиоксидантов в составе.
Утоляет голод и борется с лишним весом
Гранат богат клетчаткой. Потребление большого количества волокон замедляет процесс переваривания, заставляя вас чувствовать себя сытым дольше. Это означает, что чем больше граната вы едите, тем легче контролируете массу тела.
Борется с болезнями сердца
Сильным соединением, найденным в гранате, является кутиновая кислота. Она помогает защитить сердце. Исследование показало, что употребление всего 2 унций гранатового сока каждый день снижает кровяное давление и предотвращает образование бляшек на аретриях.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий