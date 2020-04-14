9 полезных свойств граната для здоровья и красоты

Гранат - это плод одноименного лиственного кустарника Punica granatum. Гранат не только вкусный, но приносит пользу для здоровья и красоты. Вот девять из этих преимуществ.Улучшает памятьФрукт наполнен полифенолами, соединениями, улучшающими память. Исследователи обнаружили, что частое употребление граната предотвращает преждевременную потерю памяти в пожилом возрасте.Стимулирует рост волосГранат богат пунакагинами, которые являются чрезвычайно мощными антиоксидантами, способными укреплять волосяные фолликулы и улучшать кровообращение вокруг кожи головы. Благодаря сочетанию этих двух преимуществ для здоровья, пуникалагин способен стимулировать рост волос.Омолаживает кожуОдна чашка гранатовых семян (174 г) содержит 30% от рекомендуемой суточной дозы витамина С. Больших преимуществом витамина С является его способность увлажнять сухую и тусклую кожу. Благодаря наличию этого и других мощных антиоксидантов, потребление гранатового сока восстанавливает, омолаживает и восстанавливает эпидермис.Улучшает здоровье костейИсследование 2013 года показало, что гранат может быть отличным дополнением для борьбы с остеопорозом, благодаря большому количеству антиоксидантов в составе.Утоляет голод и борется с лишним весомГранат богат клетчаткой. Потребление большого количества волокон замедляет процесс переваривания, заставляя вас чувствовать себя сытым дольше. Это означает, что чем больше граната вы едите, тем легче контролируете массу тела.Борется с болезнями сердцаСильным соединением, найденным в гранате, является кутиновая кислота. Она помогает защитить сердце. Исследование показало, что употребление всего 2 унций гранатового сока каждый день снижает кровяное давление и предотвращает образование бляшек на аретриях.