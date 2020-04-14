В России разработан новый препарат от коронавируса

О разработке нового препарата для лечения коронавируса, как сообщает РИА Новости, рассказал сегодня на совещании с президентом России Владимиром Путиным министр здравоохранения Михаил Мурашко. К клиническим испытаниям нового препарата, по словам министра, можно будет приступить уже через несколько дней."Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждем, что сегодня она должна внести пакет документов экспертами. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования", - пояснил Мурашко.Также в ходе сегодняшнего совещания Мурашко отметил о возможном дефиците некоторых препаратов, которые ранее были отнесены к необходимым для лечения коронавируса. Остатки этих препаратов крайне важно держать на особом контроле и поэтому сейчас это внесено в регуляторный механизм.Отметим, что по последним данным, в России выявлено 18328 случаев заболевания коронавирусом, из них 2558 случаев было зарегистрировано за последние сутки. 148 человек умерло.Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.