Поллиноз: когда весна не в радость

Для всех, кто с наступлением тепла страдает поллинозом — аллергическим недугом, который вызывает пыльца растений, — глобальная самоизоляция пойдет только на пользу. В период пандемии коронавируса всем аллергикам стоит особенно внимательно относиться к своему здоровью.«Ложная тревога» иммунной системыПоллиноз, он же сенная лихорадка — это сезонное аллергическое заболевание, вызываемое пыльцой растений, которое поражает дыхательные пути, глаза, кожу, нервную и пищеварительную систему, а также внутренние органы. По данным ВЦИОМ порядка 26% россиян ежегодно сталкиваются с аллергическими реакциями на растения, преимущественно женщины. Поллинозом страдают как дети, так и взрослые, в среднем 25-45 лет.Аллергические реакции развиваются на фоне сбоя иммунной системы, которая по ошибке принимает безобидные аэроаллергены за потенциально опасные и вырабатывает антитела. Под их воздействием клетки иммунной системы начинают высвобождать в кровоток гистамин, который и вызывает все неприятные симптомы: зуд и жжение в глазах, отек век, дерматит, хроническую усталость, раздражительность, приступы удушья. Запущенный поллиноз чреват развитием отека Квинке и пыльцевой астмы вплоть до летального исхода. Именно поэтому очень важно вовремя поставить диагноз и тщательно соблюдать все назначения и рекомендации врача.Цветет и пахнет — когда начинаются аллергические реакции?Самые долгожданные времена года — весна, лето, ранняя осень, — становятся для аллергиков настоящим испытанием. В России, особенно в средней полосе, выделены три периода пыления растений, когда обостряются аллергические реакции:С середины апреля до конца мая, когда начинают цвести деревья — береза, клен, вяз, орешник, ольха, ясень, дуб, платан, карагач.В начале июня начинается период активного цветения луговых и культивируемых трав: пырей, кукуруза, тимофеевка, овсяница, ежа, мятлик, лисохвост, рожь. Заканчивается в конце июля.С августа и до середины сентября цветет полынь, лебеда и амброзия — самые агрессивные аллергены.Периоды цветения во многом зависят от климата в разных регионах страны, кроме того, если зима выдалась достаточно теплой (как в 2020-м году), аллергический сезон может начаться чуть раньше. Не пропустить начало цветения и вовремя принять меры москвичам поможет приложение Пыльца Club, который ежедневно публикует прогноз по цветению разных видов растений.Как лечить поллиноз?Значимое место в лечение аллергических заболеваний занимает негормональный препарат Монтелукаст (Сингуляр, Монтеласт, Монтелар), который снимает симптомы кашля и ринита. Он имеет накопительный эффект, поэтому его следует принимать за две недели до начала пыления. Однако же Монтелукаст имеет довольно тяжелые побочные действия в виде различных психических нарушений — депрессия, проявления агрессии, проблемы с памятью, дезориентация, галлюцинации и т.п. В начале апреля 2020 г. Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA) ужесточило рекомендации по поводу побочных эффектов этого лекарства. В сообщении Агентства отмечается, что принимать Монтелукаст стоит лишь в том случае, если имеется непереносимость других препаратов или же они не действуют на пациента. «Многие другие безопасные и эффективные лекарства от аллергии широко доступны, в том числе безрецептурные», - сообщает FDA.К таким лекарствам относятся, в частности, антигистаминные препараты второго поколения, плюс кортикостероиды — противовоспалительные средства, которые локально снимают отек. Гормональные интраназальные спреи местного действия минимально всасываются в кровь, поэтому более безопасны, чем таблетированные лекарства.Если препараты не облегчают симптомы поллиноза или вызывают слишком много побочных эффектов, пациенту может быть рекомендована аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ). Цель ее заключается в том, чтобы «приучить» организм к воздействию аллергенов и уменьшить потребность в лекарствах. В рамках терапии в течение трех-пяти лет пациент получает небольших количеств аллергенов с помощью инъекций или преорально. Это достаточно эффективный метод лечения, однако из-за большого количества противопоказаний подходит не всем.Защита слизистых, диета, гигиенаДля каждого, кто по сезону страдает поллинозом, должен стать хорошей привычкой туалет носа, который производится в несколько этапов перед выходом на улицу:принимаем сосудосуживающий препарат (Нафазолин, Тетризолин, Фенилэфрин);используем спрей Назонекс;за 20 минут до выхода из дома используем Назаваль или Аквамарис Сенс;Если аллергены все же попали в нос и начался отек слизистой и чихание, используем Тизин алерджи.Защитить глаза от аллергенов помогут специальные очки с загибающимися к ушам стеклами. Чтобы избежать зуда век, перед входом в помещение рекомендуется активное умывание и капли «натуральная слеза». От отека век помогут капли Опатанол и Визин алерджи.Кроме того, людям, страдающим поллинозом, в сезон цветения следует скорректировать свой рацион из-за возможной перекрестной аллергии. Так, пыльца березы имеет белок профилин, которым также обладает сельдерей, морковь, фундук, яблоки, персики. Если у вас аллергия на березовую пыльцу, это значит, что период пыления вам стоит воздержаться от этих продуктов. У тех, кто реагирует на цветение злаков, перекрестная аллергия возникнет на пищевые злаки и щавель. Людям, которые больше всего страдают в период цветения полыни, следует отказаться на это время от употребления цитрусовых, меда, семечек подсолнуха.Ежедневная влажная уборка, проветривание — весь мир взял эти привычки на вооружение в период пандемии коронавируса. Однако же люди, которые страдают от поллиноза, делают это постоянно. Также аллергикам рекомендуется изолировать мягкие предметы в доме (подушки, покрывала, мягкие игрушки), регулярно стирать шторы. Если позволяют средства, стоит установить в квартире кондиционер с hepa-фильтрами и очистители воздуха.Пандемия коронавируса — что делать аллергикам?Аллергики не попадают по умолчанию в группу риска по коронавирусу, однако же тяжелое хроническое воспалительное дыхательных путей делают слизистые более уязвимыми перед вирусами. В своем видео-блоге доктор Евгений Комаровский заявил, что если вам приходится дышать ртом из-за обострения поллиноза, риск подхватить коронавирус возрастает. Комаровский призвал всех, кто ожидает обострения аллергии, заранее начать прием препаратов и профилактику.Тем, кто привык в сезон активного цветения спасаться от поллиноза на побережье моря или в горах, в этом году по понятным причинам придется отказаться от поездок. Даже если есть возможность улететь, лучше остаться дома.Как сообщил MedPortal врач, медицинский блогер Алексей Водовозов, любые перемещения по стране автоматически повышают риск заражения коронавирусом.«Даже если у вас есть возможность улететь, например, в Крым, нахождение в аэропортах и самолетах увеличивают вероятность контакта с заболевшими. Лучше остаться дома и по возможности обезопасить себя от заражения», - сказал он.Водовозов также отметил, что людям, страдающим поллинозом, следует носить медицинскую маску или респиратор даже на улице - это поможет защититься от пыльцы и не допустить обострения аллергии.