Лечебные упражнения для улучшения работы ЖКТ
Упражнение 1
В терапевтической практике данная техника применяется при хроническом гастрите, заболеваниях поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, селезенки, кишечника.
Противопоказания: при пояснично-крестцовом радикулите и смещении позвонков.
Ценность этого упражнения в мощном воздействии на все внутренние органы, оно помогает справиться с диспепсией, запорами, регулирует отделение желчи, а при заболевании легких — мокроты. Упражнение укрепляет мышцы живота, ликвидирует жировые отложения на животе и пояснице. Кроме всего перечисленного выше, упражнение улучшает состояние позвоночника, развивая его гибкость и подвижность.
Примите исходное положение: лягте на спину, смотрите прямо перед собой, руки вытяните вдоль туловища, ладони положите на пол, носки и пятки ног вместе.
Динамическая фаза состоит из трех последовательных и медленных, непрерывных движений.
Техника выполнения: на вдохе поднимите руки вверх и заложите их за голову; на 3 секунды задержите дыхание; максимально расслабьте мышцы рук и начинайте поднимать руки вверх и вперед (голова должна находиться между рук) и, когда они приблизятся к бедрам, приподнимите верхнюю часть корпуса: голова, плечи, верхняя часть спины; сядьте и наклонитесь вперед так, чтобы грудь и голова легли на ноги, а руками обхватите щиколотки (можно большие пальцы ног), тело напоминает складной нож; втяните живот, чтобы увеличить наклон, и задержите дыхание, насколько сможете, расслабьте все мышцы тела.
Концентрируйте внимание на внутренних органах: желудке, поджелудочной железе, печени, желчном пузыре, селезенке, кишечнике, почках, мысленно поглаживайте их; затем одновременно с медленным, спокойным вдохом через нос плавно поднимите туловище, голову и руки вверх и назад (голова все время находится между руками) и вернитесь в исходное положение.
Периодичность выполнения: в первые 10 дней упражнение выполняйте один раз, в следующие 10 дней — 2 раза, в третью декаду — 3 раза.
Упражнение выполняйте не более 3 раз подряд.
Упражнение 2
Упражнение регулирует работу желудка, оказывает лечебный эффект на всю пищеварительную систему, отводит газы, стимулирует работу почек.
Кроме этого укрепляет мышцы живота, ликвидирует жировые отложения на передней брюшной стенке.
В терапевтической практике рекомендуется при лечении хронического гастрита, запоров.
Примите исходное положение: лягте на спину, руки положите вдоль туловища ладонями вниз, ноги вместе, смотрите прямо перед собой. Дышите через нос, неглубоко, произвольно.
Техника выполнения:
I этап (в быстром темпе)
Прямую левую ногу быстро поднимите вертикально вверх, так же быстро опустите ногу, правая нога лежит на полу, в колене не сгибать, концентрируйте внимание на органах брюшной полости, представьте, как в брюшной полости появляется розово-красный свет, почувствуйте исходящее от него приятное тепло.
II этап (в быстром темпе)
Прямую правую ногу быстро поднимите вертикально вверх, так же быстро опустите ногу, левая нога лежит на полу, в колене не сгибать, концентрируйте внимание на органах брюшной полости, представьте, как в брюшной полости появляется розово-красный свет, почувствуйте исходящее от него приятное тепло.
III этап (в медленном темпе)
Обе прямые ноги поднимите вертикально вверх, опустите ноги, колени не сгибать, представьте, как в брюшной полости появляется розово-красный свет, почувствуйте исходящее от него приятное тепло.
Периодичность выполнения: в первые 10 дней упражнение выполняйте пять раз, в следующие 10 дней — 2 раза, в третью декаду — 3 раза.
Упражнение выполняйте не более 3 раз подряд.
Упражнение 3
Упражнение помогает отводу газов из кишечника, снимает запоры, устраняет боли в животе и в спине, вызванные нарушениями в работе кишечника. Помимо этого, данная лечебная поза укрепляет мышцы живота, уменьшает жировые отложения на передней брюшной стенке.
В терапевтической практике данная техника применяется в лечении хронического гастрита, при дисфункциях печени и желчного пузыря.
Примите исходное положение: лягте на спину, руки положите вдоль туловища ладонями вниз, ноги вместе, смотрите прямо перед собой.
Техника выполнения: сделайте спокойный медленный вдох через нос, выпячивая при этом живот; задержите дыхание и поднимите правую ногу вверх, согните ее в колене; обхватите голень обеими руками и плотно прижмите бедро к животу, оставайтесь в этом положении несколько секунд; опустите руки — вдоль туловища, ладонями вниз; ногу выпрямите в коленном суставе и (пальцы ног не вытягивайте) одновременно с выдохом через нос опустите ногу в исходное положение; то же проделать левой ногой; проделать упражнение обеими ногами вместе.
Периодичность выполнения: в первые 10 дней упражнение выполняйте один раз, в следующие 10 дней — 2 раза, в третью декаду — 3 раза.
Упражнение выполняйте не более 3 раз подряд.
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