Лечебные упражнения для улучшения работы ЖКТ

Лечебная гимнастика смягчает боли и расстройства в работе пищеварительного тракта, а также нормализует работу кишечника и выделение желудочного сока.Упражнение 1В терапевтической практике данная техника применяется при хроническом гастрите, заболеваниях поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, селезенки, кишечника.Противопоказания: при пояснично-крестцовом радикулите и смещении позвонков.Ценность этого упражнения в мощном воздействии на все внутренние органы, оно помогает справиться с диспепсией, запорами, регулирует отделение желчи, а при заболевании легких — мокроты. Упражнение укрепляет мышцы живота, ликвидирует жировые отложения на животе и пояснице. Кроме всего перечисленного выше, упражнение улучшает состояние позвоночника, развивая его гибкость и подвижность.Примите исходное положение: лягте на спину, смотрите прямо перед собой, руки вытяните вдоль туловища, ладони положите на пол, носки и пятки ног вместе.Динамическая фаза состоит из трех последовательных и медленных, непрерывных движений.Техника выполнения: на вдохе поднимите руки вверх и заложите их за голову; на 3 секунды задержите дыхание; максимально расслабьте мышцы рук и начинайте поднимать руки вверх и вперед (голова должна находиться между рук) и, когда они приблизятся к бедрам, приподнимите верхнюю часть корпуса: голова, плечи, верхняя часть спины; сядьте и наклонитесь вперед так, чтобы грудь и голова легли на ноги, а руками обхватите щиколотки (можно большие пальцы ног), тело напоминает складной нож; втяните живот, чтобы увеличить наклон, и задержите дыхание, насколько сможете, расслабьте все мышцы тела.Концентрируйте внимание на внутренних органах: желудке, поджелудочной железе, печени, желчном пузыре, селезенке, кишечнике, почках, мысленно поглаживайте их; затем одновременно с медленным, спокойным вдохом через нос плавно поднимите туловище, голову и руки вверх и назад (голова все время находится между руками) и вернитесь в исходное положение.Периодичность выполнения: в первые 10 дней упражнение выполняйте один раз, в следующие 10 дней — 2 раза, в третью декаду — 3 раза.Упражнение выполняйте не более 3 раз подряд.Упражнение 2Упражнение регулирует работу желудка, оказывает лечебный эффект на всю пищеварительную систему, отводит газы, стимулирует работу почек.Кроме этого укрепляет мышцы живота, ликвидирует жировые отложения на передней брюшной стенке.В терапевтической практике рекомендуется при лечении хронического гастрита, запоров.Примите исходное положение: лягте на спину, руки положите вдоль туловища ладонями вниз, ноги вместе, смотрите прямо перед собой. Дышите через нос, неглубоко, произвольно.Техника выполнения:I этап (в быстром темпе)Прямую левую ногу быстро поднимите вертикально вверх, так же быстро опустите ногу, правая нога лежит на полу, в колене не сгибать, концентрируйте внимание на органах брюшной полости, представьте, как в брюшной полости появляется розово-красный свет, почувствуйте исходящее от него приятное тепло.II этап (в быстром темпе)Прямую правую ногу быстро поднимите вертикально вверх, так же быстро опустите ногу, левая нога лежит на полу, в колене не сгибать, концентрируйте внимание на органах брюшной полости, представьте, как в брюшной полости появляется розово-красный свет, почувствуйте исходящее от него приятное тепло.III этап (в медленном темпе)Обе прямые ноги поднимите вертикально вверх, опустите ноги, колени не сгибать, представьте, как в брюшной полости появляется розово-красный свет, почувствуйте исходящее от него приятное тепло.Периодичность выполнения: в первые 10 дней упражнение выполняйте пять раз, в следующие 10 дней — 2 раза, в третью декаду — 3 раза.Упражнение выполняйте не более 3 раз подряд.Упражнение 3Упражнение помогает отводу газов из кишечника, снимает запоры, устраняет боли в животе и в спине, вызванные нарушениями в работе кишечника. Помимо этого, данная лечебная поза укрепляет мышцы живота, уменьшает жировые отложения на передней брюшной стенке.В терапевтической практике данная техника применяется в лечении хронического гастрита, при дисфункциях печени и желчного пузыря.Примите исходное положение: лягте на спину, руки положите вдоль туловища ладонями вниз, ноги вместе, смотрите прямо перед собой.Техника выполнения: сделайте спокойный медленный вдох через нос, выпячивая при этом живот; задержите дыхание и поднимите правую ногу вверх, согните ее в колене; обхватите голень обеими руками и плотно прижмите бедро к животу, оставайтесь в этом положении несколько секунд; опустите руки — вдоль туловища, ладонями вниз; ногу выпрямите в коленном суставе и (пальцы ног не вытягивайте) одновременно с выдохом через нос опустите ногу в исходное положение; то же проделать левой ногой; проделать упражнение обеими ногами вместе.Периодичность выполнения: в первые 10 дней упражнение выполняйте один раз, в следующие 10 дней — 2 раза, в третью декаду — 3 раза.Упражнение выполняйте не более 3 раз подряд.