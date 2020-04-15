Простой и доступный способ очищения желудка и поджелудочной

Желудок – расширенный участок пищеварительного тракта, следующий за пищеводом, в его слизистой оболочке находятся железы, выделяющие желудочный сок, с помощью которого переваривается пища. Болезни желудка по большей части определяются его кислотностью – это острый и хронический гастрит, язвенная болезнь, опухоли, полипы и другие заболевания.Чистка желудка – это не только принудительное освобождение его от съеденных продуктов в случае отравления, но и профилактическая мера, рекомендуемая к использованию несколько раз в год. Данные мероприятия следует выполнять людям, имеющим проблемы с функционированием желудочно-кишечного тракта, поскольку после их выполнения наблюдается положительная динамика в нормализации процесса переваривания пищи.Весь процесс расщепления употребленной нами пищи занимает несколько часов, в котором принимает участие не только желудок, но и другие, не менее важные органы.Однако большая доля всех белковых продуктов проходит свое переваривание именно в желудке, а, как известно, рацион среднестатистического человека наиболее богат белками именно в зимнее время года, поэтому чистку лучше проводить с наступлением теплого времени года, то есть с переходом на большее потребление растительных продуктов.Поджелудочная железа – смешанная железа. С одной стороны, она, выделяя поджелудочный сок, участвует в пищеварении, с другой – вырабатывая гормоны, она принимает участие в регуляции белкового, углеводного (инсулин, глюкагон) и жирового обмена. При недостаточном образовании и выделении инсулина может развиваться сахарный диабет. Возможно воспаление поджелудочной железы – острый и хронический панкреатит.Прекрасными очищающими свойствами желудка и поджелудочной железы обладают минеральные воды, а также мед, бананы, печеный картофель, изюм, сельдерей. Рекомендуются морковный, картофельный, свекольный, сельдерейный соки и сок зеленого перца.Кроме того, можно воспользоваться старинным рецептом очищения с помощью петрушки и молока.Очищение петрушкой и молокомВзять 2 кг петрушки, пропустить через мясорубку и залить 3 л свежего деревенского молока (то есть непастеризованного) в 5–6-литровой эмалированной кастрюле. Варить все это 1,5 часа до состояния кашицы.Кроме этой смеси ничего в этот день не есть. Очищается не только поджелудочная железа, но и суставы.