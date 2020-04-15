Диетологи рассказали россиянам, как следует изменить свой рацион

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи составил принципы рациона для жителей России, которые сидят дома во время всеобщей самоизоляции, сообщает "РБК". Эксперты советуют обратить внимание на продукты с низкой калорийностью. Также следует уменьшить размер порций, при этом, увеличив количество приемов пищи. Лучше разделить меню на три основных приема пищи и один-два перекуса.Для завтрака подойдут омлет, каша, творожная запеканка, вареные яйца, сырники. Их рекомендуется сочетать со свежими овощами и фруктами. Второй завтрак - сыр, орехи, фрукты. В первой половине дня эксперты советуют пить чай, какао или сок. Обед: первое горячее блюдо плюс блюдо из мяса, птицы или рыбы с гарниром, компот, кисель или сок. Полдник: сухофрукты и свежие фрукты, настой шиповника или компот.Для ужина подойдут блюда из мяса, рыбы или птицы с гарниром в виде овощей и круп. Запивать можно чаем. Также разрешается перед сном выпить кефир или съесть йогурт. А вот сладкое, любые кондитерские и мучные изделия, газировку, колбасы, сыры, майонез и фастфуд лучше ограничить. В целом диетологи советуют выбирать молочные продукты с низкой концентрацией жира, нежирное мясо и рыбу. Яйца можно потреблять максимум 3-4 раза в неделю. Суточная норма потребления свежих фруктов и овощей - примерно 400 граммов, а норма потребления воды - минимум 2 литра.