Кетогенная диета полезна в небольших дозах

Этот рацион считается эффективным для похудения. Но могут ли его краткосрочные позитивные результаты уступать долговременному негативному воздействию?Кетогенная диета это питание, при котором человек получает до 75-99% всех калорий от жиров и умеренного количества белков, и лишь до 5% — от углеводов. Такое сочетание позволяет вызвать в организме жиросжигающий процесс кетоз. Поклонники кетогенной диеты превозносят ее за способность довольно быстро избавлять от лишних объемов, но исследователи из Йельской школы медицины доказали в опытах на мышах, что негативное воздействие кетогенной диеты начинается уже через неделю.В журнале Nature Metabolism публикуются результаты исследования, показавшего, что на ограниченном отрезке времени кетогенная диета может улучшить здоровье человека, снизив риск диабета и воспалительных процессов. Из-за низкого содержания углеводов в питании организм как бы входит в режим голодания, но на самом деле его нет. В результате, сжигается жир вместо углеводов, что и рождает появление кетонов, являющихся альтернативными источниками «топлива» для клеток. Именно это снижает риск диабета. У мышей через неделю после начала диеты упал уровень сахара в крови и метаболических процессов.Но режим псевдоголодания сопровождается и процессом сохранения жира. В результате, мыши начинали есть больше жиров, чем могли их сжечь, что приводило к диабету и ожирению. Фиксировалась и потеря защитных Т-клеток в жире. Теперь необходимо подтвердить эти выводы в экспериментах с участием людей.