Вирусолог рассказал, кто имеет иммунитет от коронавируса
Как сообщает healthinfo, по словам профессора Альтштейна, россияне переболевшие пневмонией в начале 2020 года, могут составить категорию с высокой устойчивостью к COVID-19. Вирусолог допустил, что люди, получившие диагноз о пневмонии в январе, феврале, могли на самом деле болеть злополучной COVID-19.
Если считать что зимние пневмонии у людей были связаны именно с коронавирусом, это могло способствовать выработке иммунитета у данной категории граждан.
Вирусолог Альтштейн пояснил, что тесты на коронавирус в России появились в феврале, однако их не применяли в случаях пневмонии. Тогда же стали возникать первые положительные результаты на коронавирус нового типа, и вскоре пошло нарастание.
Профессор Альтштейн добавил, что у названной им группы скорей всего при исследовании обнаружатся антитела к коронавирусной инфекции.
«Это значит, что эти люди в целом устойчивы к COVID-19. Случаи повторного заражения среди них, если и были, то очень редко», - заявил ученый.
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http://healthinfo.ua - Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни
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