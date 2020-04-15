Вирусолог рассказал, кто имеет иммунитет от коронавируса

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Существует категория людей, чей организм устойчив к заражению коронавирусом нового типа, ее назвал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. По его мнению, такую устойчивость определяет имеющийся опыт заболевания пневмонией.Как сообщает healthinfo, по словам профессора Альтштейна, россияне переболевшие пневмонией в начале 2020 года, могут составить категорию с высокой устойчивостью к COVID-19. Вирусолог допустил, что люди, получившие диагноз о пневмонии в январе, феврале, могли на самом деле болеть злополучной COVID-19.Если считать что зимние пневмонии у людей были связаны именно с коронавирусом, это могло способствовать выработке иммунитета у данной категории граждан.Вирусолог Альтштейн пояснил, что тесты на коронавирус в России появились в феврале, однако их не применяли в случаях пневмонии. Тогда же стали возникать первые положительные результаты на коронавирус нового типа, и вскоре пошло нарастание.Профессор Альтштейн добавил, что у названной им группы скорей всего при исследовании обнаружатся антитела к коронавирусной инфекции.«Это значит, что эти люди в целом устойчивы к COVID-19. Случаи повторного заражения среди них, если и были, то очень редко», - заявил ученый.