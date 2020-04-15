Медики назвали способы победить похмелье за один час

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На различных праздничных мероприятиях или вечеринках некоторые позволяют себе выпить много алкоголя, после чего наступает похмелье. Медики рассказали, каким образом можно победить неприятные ощущения за один час.При названном состоянии наблюдаются тошнота, головокружение, в ряде случаев повышается температура тела. С подобными побочными признаками человек может справиться самостоятельно, вместе с тем имеются способы, облегчающие физические ощущения. Первым советом является необходимость пить много воды, полезен также активированный уголь, так как он выводит из организма токсические вещества, чем обеспечивает снижение последствий похмельного синдрома. Далее следует рекомендация съесть жирный мясной бульон, приправленный овощами, причём никаких специй в данном случае использовать не нужно. Полезен также любой газированный напиток. Наряду с этим врачи не советуют пить колу из-за наличия в ней кофеина, тонизирующего организм. Употреблять напитки лучше в охлаждённом виде.Эффективным средством является контрастный душ, чередование холодной и горячей воды освежит и приведёт в чувство. Предложенный способ, побеждающий похмелье за один час, категорически противопоказан людям, страдающим заболеваниями сердца.