6 сочетаний продуктов, которые особенно полезны для здоровья

Правильное питание предполагает выбор сочетаний продуктов, содержащиеся в которых витамины и минералы способствуют лучшему усвоению друг друга.Часто, когда мы пытаемся питаться сбалансированно, мы начинаем есть больше углеводов и сокращаем количество жиров и белков. На самом деле этого делать не нужно.Сочетания некоторых продуктов особенно полезны для нашего организма. Содержащиеся в них питательные вещества лучше усваиваются друг с другом.Некоторые продукты требуют определенных витаминов и минералов, чтобы облегчить усвоение питательных веществ организмом.Диетологи рассказали о 6 чудесных сочетаниях продуктов, которые обязательно стоит попробовать, если вы хотите придерживаться концепции правильного питания, пишет health info.1. Томаты и авокадоСочетание этих элементов позволяет ликопину, содержащемуся в томатах, максимально укрепить наше здоровье. Кишечник усваивает больше ликопина, когда он сочетается с полезным источником жира, таким как авокадо.Ликопин — это пигментированный антиоксидант, также известный как каротеноид.Сочетание ликопина и полезных жиров снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.Чтобы усилить эффект томатов и авокадо, сочетайте полезны жиры вместе с продуктами с высоким содержанием ликопина.Так антиоксиданты смогут действовать максимально эффективно.Кроме того, сочетание томатов и авокадо очень вкусное.2. Свекла и фасольФасоль богата витаминами группы B, а свекла — это отличный источник магния.Витамин B6 способствует лучшему усвоению магния организмом.Согласно этому исследованию, сочетание свеклы и фасоли помогает контролировать симптомы аутизма.В этом исследовании люди, которые получали достаточное количество магния и витамина B6, демонстрировали лучшие социальные навыки.Все проблемы возвращались, когда они вновь понижали дозу.3. Зеленый чай и лимонЭто сочетание сегодня стало очень популярным.Катехинины, содержащиеся в зеленом чае, — это натуральные антиоксиданты, которые защищают нас от рака. В сочетании с кислыми продуктами они лучше усваиваются организмом.В следующий раз добавьте к зеленому чаю дольку лимона. Это улучшит его вкус и сделает его более освежающим.Вы можете готовить другие напитки на основе лимона и зеленого чая.Добавляйте к ним зеленые листовые овощи и сезонные фрукты.4. Брокколи и томатыТоматы отлично сочетаются практически со всеми продуктами, а в сочетании с брокколи они даже подавляют рост раковых опухолей в организме.Каротиноиды, содержащиеся в томатах, помогают увеличить количество биоактивных компонентов в брокколи. Они, в свою очередь, защищают нас от рака.Готовьте салат из брокколи и томатов.Вы можете добавить к нему источник белка, например, курицу или сыр, один-два овоща и заправку.Сбалансированный питательный салат готов!5. Лимон и кудрявая капустаЖелезо, содержащееся в овощах, намного лучше усваивается в сочетании с витамином С.Вот почему полезно готовить коктейли из зеленых овощей и цитрусовых.Витамин С делает железо, содержащееся в овощах, похожим по составу на то, которое содержится в мясе и рыбе.Сочетание лимона и кудрявой капусты способствует лучшему усвоению железа, содержащегося в капусте.К другим источникам витамина С относятся: апельсины, клубника, красный перец, брокколи, томаты.Железом богаты: лук-порей, свекла, шпинат, листовая горчица, мангольд.6. Овсянка и арахисовое маслоЭто одно из лучших сочетаний продуктов для вкусного и полезного завтрака.Овсянка содержит огромное количество сложных углеводов, а арахисовое масло богато жирными кислотами.Это идеальное сочетание продуктов, которое поможет вам зарядить организм энергией.Также не забывайте, что это сочетание продуктов помогает нормализовать уровень сахара в крови.Есть два отличных варианта, как сочетать овсянку и арахисовое масло:Готовьте с ними смузи с соевым или коровьим молоком. Его можно пить сразу, а приготовление этого коктейля займет всего пять минут.Добавьте арахисовое масло в готовую овсянку. Не добавляйте сахар или другие подсластители.Арахисовое масло придаст утренней каше более кремовую консистенцию.