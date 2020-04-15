6 сочетаний продуктов, которые особенно полезны для здоровья
Часто, когда мы пытаемся питаться сбалансированно, мы начинаем есть больше углеводов и сокращаем количество жиров и белков. На самом деле этого делать не нужно.
Сочетания некоторых продуктов особенно полезны для нашего организма. Содержащиеся в них питательные вещества лучше усваиваются друг с другом.
Некоторые продукты требуют определенных витаминов и минералов, чтобы облегчить усвоение питательных веществ организмом.
Диетологи рассказали о 6 чудесных сочетаниях продуктов, которые обязательно стоит попробовать, если вы хотите придерживаться концепции правильного питания, пишет health info.
1. Томаты и авокадо
Сочетание этих элементов позволяет ликопину, содержащемуся в томатах, максимально укрепить наше здоровье. Кишечник усваивает больше ликопина, когда он сочетается с полезным источником жира, таким как авокадо.
Ликопин — это пигментированный антиоксидант, также известный как каротеноид.
Сочетание ликопина и полезных жиров снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Чтобы усилить эффект томатов и авокадо, сочетайте полезны жиры вместе с продуктами с высоким содержанием ликопина.
Так антиоксиданты смогут действовать максимально эффективно.
Кроме того, сочетание томатов и авокадо очень вкусное.
2. Свекла и фасоль
Фасоль богата витаминами группы B, а свекла — это отличный источник магния.
Витамин B6 способствует лучшему усвоению магния организмом.
Согласно этому исследованию, сочетание свеклы и фасоли помогает контролировать симптомы аутизма.
В этом исследовании люди, которые получали достаточное количество магния и витамина B6, демонстрировали лучшие социальные навыки.
Все проблемы возвращались, когда они вновь понижали дозу.
3. Зеленый чай и лимон
Это сочетание сегодня стало очень популярным.
Катехинины, содержащиеся в зеленом чае, — это натуральные антиоксиданты, которые защищают нас от рака. В сочетании с кислыми продуктами они лучше усваиваются организмом.
В следующий раз добавьте к зеленому чаю дольку лимона. Это улучшит его вкус и сделает его более освежающим.
Вы можете готовить другие напитки на основе лимона и зеленого чая.
Добавляйте к ним зеленые листовые овощи и сезонные фрукты.
4. Брокколи и томаты
Томаты отлично сочетаются практически со всеми продуктами, а в сочетании с брокколи они даже подавляют рост раковых опухолей в организме.
Каротиноиды, содержащиеся в томатах, помогают увеличить количество биоактивных компонентов в брокколи. Они, в свою очередь, защищают нас от рака.
Готовьте салат из брокколи и томатов.
Вы можете добавить к нему источник белка, например, курицу или сыр, один-два овоща и заправку.
Сбалансированный питательный салат готов!
5. Лимон и кудрявая капуста
Железо, содержащееся в овощах, намного лучше усваивается в сочетании с витамином С.
Вот почему полезно готовить коктейли из зеленых овощей и цитрусовых.
Витамин С делает железо, содержащееся в овощах, похожим по составу на то, которое содержится в мясе и рыбе.
Сочетание лимона и кудрявой капусты способствует лучшему усвоению железа, содержащегося в капусте.
К другим источникам витамина С относятся: апельсины, клубника, красный перец, брокколи, томаты.
Железом богаты: лук-порей, свекла, шпинат, листовая горчица, мангольд.
6. Овсянка и арахисовое масло
Это одно из лучших сочетаний продуктов для вкусного и полезного завтрака.
Овсянка содержит огромное количество сложных углеводов, а арахисовое масло богато жирными кислотами.
Это идеальное сочетание продуктов, которое поможет вам зарядить организм энергией.
Также не забывайте, что это сочетание продуктов помогает нормализовать уровень сахара в крови.
Есть два отличных варианта, как сочетать овсянку и арахисовое масло:
Готовьте с ними смузи с соевым или коровьим молоком. Его можно пить сразу, а приготовление этого коктейля займет всего пять минут.
Добавьте арахисовое масло в готовую овсянку. Не добавляйте сахар или другие подсластители.
Арахисовое масло придаст утренней каше более кремовую консистенцию.
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